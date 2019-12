CorSport: due, finora, i precedenti con Luperto e Manolas al centro della difesa

Una volta maluccio, contro il Parma. L’altra meglio, contro il Torino. La scelta, per Gattuso, è obbligata. Ma il tecnico già pensa alle soluzioni in caso di problemi sul campo

Il Napoli non ha più centrali. Restano solo Manolas e Luperto. E infatti saranno loro a reggere la difesa, contro il Sassuolo. Non deve essere rassicurante, per Gattuso, sapere di avere solo loro come alternativa. Tanto che, scrive il Corriere dello Sport, il tecnico sarà costretto

“a valutare già da adesso su chi orientarsi se si dovesse verificare un’improvvisa emergenza nel cuore del reparto. Anche perché lo stesso Luperto è reduce da un leggero affaticamento muscolare, che però non dovrebbe compromettere il suo impiego contro gli emiliani (di adattabili da centrali sarebbero nel caso Hysaj o lo stakanovista Di Lorenzo)”.

Due i precedenti che vedono Luperto e Manolas affiancati in difesa. Uno è il recente Napoli-Parma, finito purtroppo malissimo per gli azzurri. L’altro risale alla settima giornata di campionato, contro il Torino. Anche allora erano assenti Koulibaly per squalifica e Maksimovi per infortunio. Il Napoli riuscì a portare a casa un pareggio a reti inviolate.

“L’intero reparto funzionò piuttosto bene (Luperto valido su Belotti). Ma erano già altri tempi, quando cioè si riusciva a scendere in campo (ancora) con la forza dei nervi distesi”.