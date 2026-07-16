Il Napoli svecchia la rosa e sul mercato apre solo agli Under 25

Schira su Tuttosport scrive che gli azzurri lavorano per svecchiare la rosa, e la linea sul mercato è netta: dentro solo profili giovani, con margini di crescita e valore futuro. I primi due tasselli hanno un nome e una carta d'identità: Favasuli e Zeballos

Chiamatelo pure il giovane Napoli. Come racconta Nicolò Schira sul Tuttosport, gli azzurri sono al lavoro per rifarsi il look e dare una netta svecchiata alla rosa. La conseguenza è una regola precisa: i nuovi acquisti saranno rigorosamente Under 25.

Favasuli, un contratto lunghissimo

Notevoli passi avanti nella corsa al terzino destro Costantino Favasuli, classe 2004, di proprietà del Catanzaro (alla Fiorentina spetta il 50% sulla rivendita) e lanciato titolare in Nazionale da Silvio Baldini a giugno. Per il gioiellino calabrese è pronto un contratto fino al 2031, con opzione per il 2032. È un nome che seguiamo da tempo: il Napoli può prenderlo quando vuole, pur con una concorrenza che ne ha fatto lievitare il prezzo, e che si inserisce nella logica dei giovani per la fascia, insieme a Fortini.

Zeballos, vicinissimo dal Boca

Come esterno offensivo, invece, resta vicinissimo l’acquisto di Exequiel Zeballos dal Boca Juniors per 10 milioni. Il classe 2002 si legherà al club di De Laurentiis per i prossimi cinque anni. Un affare in dirittura dopo un lungo corteggiamento: il Napoli ha messo i soldi sul tavolo, e da mesi l’argentino pensa solo agli azzurri.

La strategia (e perché conviene)

Puntare sugli Under 25 non è soltanto una moda: sono giocatori con margini di crescita, valore di rivendita e — dettaglio non secondario — che non appesantiscono la lista con lo status di over. È la stessa filosofia che abbiamo già visto applicata sulla corsia. Il “giovane Napoli” di Allegri, insomma, prende forma con un’idea chiara: ringiovanire la rosa senza rinunciare alla qualità, tenendo un occhio anche sul bilancio di domani.