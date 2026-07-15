Non solo Favasuli: nella lista di Manna per la fascia spunta anche Fortini

Non è un caso scrive il Corsport: entrambi sono under, e questo — in una rosa extra-large da sfoltire — pesa più di quanto sembri. Ma prima, come sempre, servono le uscite.

Non solo Favasuli: nella lista di Manna per la fascia spunta anche Fortini

Mp Firenze 12/03/2026 - Conference League / Fiorentina-Rakow / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Tomasz Pieńko-Nicolo' Fortini

Nei discorsi con la Fiorentina per Dodô, e mentre si registra anche la stima di Grosso per Lang, è spuntato un altro argomento di mercato per il NapoliNiccolò Fortini. Lo scrive il Corriere dello Sport, che inserisce il nome del giovane esterno nel folto elenco del ds Manna per la corsia. Un’idea che si affianca a quella, già nota, per Costantino Favasuli.

Chi è Fortini, e perché somiglia a Favasuli

Fortini ha 20 anni, è un esterno che sa giocare a destra e a sinistra, ex Juve Stabia, e nell’ultima stagione ha collezionato 16 presenze in Serie A con la maglia viola. Nella lista di Manna è annotato come alternativa a Di Lorenzo per la corsia destra della prossima stagione. Il suo identikit ricorda da vicino quello di Favasuli, di due anni più grande, rivelazione in Serie B con il Catanzaro di Aquilani: due profili di prospettiva che, come riporta il quotidiano, hanno entrambi già assaggiato la Nazionale. Due nomi, un solo tipo di scommessa.

La logica: giovani che non occupano posti in lista

Il ds pensa a loro non solo per le qualità, ma per un dettaglio tutt’altro che secondario: sono under, e dunque non andrebbero a occupare gli slot della lista, a differenza per esempio di un Dodô, classe 1998. È la stessa ragione per cui piace un altro 2004, Norton-Cuffy del Genoa (seguito pure dall’Everton). Un vantaggio prezioso per una società con una rosa extra-large che va soprattutto sfoltita: prima si vende, poi si compra.

Prima le uscite, poi la scelta

Ed è proprio qui il punto. Per affondare su un giovane per la fascia, il Napoli deve prima liberare spazio e budget, incastrando il domino delle cessioni — lo stesso in cui rientra l’arrivo di Zeballos e il possibile incastro con la Fiorentina per Dodô. Favasuli resta l’idea più avanzata, ma con la concorrenza che ne fa lievitare il prezzo; Fortini è l’alternativa fresca appena aggiunta alla lista. In entrambi i casi, la filosofia è chiara: puntare sulla gioventù, senza appesantire la lista né il bilancio.