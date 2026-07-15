Non solo Favasuli: nella lista di Manna per la fascia spunta anche Fortini

Non è un caso scrive il Corsport: entrambi sono under, e questo — in una rosa extra-large da sfoltire — pesa più di quanto sembri. Ma prima, come sempre, servono le uscite.

Nei discorsi con la Fiorentina per Dodô, e mentre si registra anche la stima di Grosso per Lang, è spuntato un altro argomento di mercato per il Napoli: Niccolò Fortini. Lo scrive il Corriere dello Sport, che inserisce il nome del giovane esterno nel folto elenco del ds Manna per la corsia. Un’idea che si affianca a quella, già nota, per Costantino Favasuli.

Chi è Fortini, e perché somiglia a Favasuli

Fortini ha 20 anni, è un esterno che sa giocare a destra e a sinistra, ex Juve Stabia, e nell’ultima stagione ha collezionato 16 presenze in Serie A con la maglia viola. Nella lista di Manna è annotato come alternativa a Di Lorenzo per la corsia destra della prossima stagione. Il suo identikit ricorda da vicino quello di Favasuli, di due anni più grande, rivelazione in Serie B con il Catanzaro di Aquilani: due profili di prospettiva che, come riporta il quotidiano, hanno entrambi già assaggiato la Nazionale. Due nomi, un solo tipo di scommessa.

La logica: giovani che non occupano posti in lista

Il ds pensa a loro non solo per le qualità, ma per un dettaglio tutt’altro che secondario: sono under, e dunque non andrebbero a occupare gli slot della lista, a differenza per esempio di un Dodô, classe 1998. È la stessa ragione per cui piace un altro 2004, Norton-Cuffy del Genoa (seguito pure dall’Everton). Un vantaggio prezioso per una società con una rosa extra-large che va soprattutto sfoltita: prima si vende, poi si compra.

Prima le uscite, poi la scelta

Ed è proprio qui il punto. Per affondare su un giovane per la fascia, il Napoli deve prima liberare spazio e budget, incastrando il domino delle cessioni — lo stesso in cui rientra l’arrivo di Zeballos e il possibile incastro con la Fiorentina per Dodô. Favasuli resta l’idea più avanzata, ma con la concorrenza che ne fa lievitare il prezzo; Fortini è l’alternativa fresca appena aggiunta alla lista. In entrambi i casi, la filosofia è chiara: puntare sulla gioventù, senza appesantire la lista né il bilancio.