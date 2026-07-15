Nuovo stadio del Napoli, le cifre dell’area ex Q8: 38 ettari a Teduccio e un sito valutato tra 50 e 60 milioni di euro

“Senza un’arena di proprietà non sarà possibile competere con i grandi club del Nord”. Le parole di Aurelio De Laurentiis, pronunciate alla presentazione della maglia del centenario, fotografano l’urgenza: la Juve ha già lo Stadium, le milanesi sono all’opera sulla nuova arena di San Siro, la Roma è proiettata su Pietralata. E il Napoli, scrive il Corriere dello Sport, non vuole restare a guardare. Ecco allora i numeri dell’area presa in considerazione.

Dove: 38 ettari a San Giovanni a Teduccio

Nel radar del club c’è un grande sito industriale dismesso di circa 38 ettari a San Giovanni a Teduccio, identificato come l’ex area Q8. Un tempo ospitava una raffineria, e un domani potrebbe tingersi d’azzurro: non è un’idea nuovissima, perché già a inizio anno De Laurentiis stava valutando proprio la zona dell’ex raffineria di Napoli Est per stadio e centro sportivo. A dare concretezza alla pista, il sopralluogo dell’ad Andrea Chiavelli, che qualche settimana fa si è occupato in prima persona di una verifica dei luoghi (“Sì, è vero”, ha confermato).

Quanto: un sito valutato tra 50 e 60 milioni

Sul fronte economico cominciano a emergere i primi dettagli: stando al quotidiano, il valore del sito è stimato tra i 50 e i 60 milioni di euro. Una cifra che riguarda la sola area e che si inserisce in un investimento complessivo ben più ampio, se si pensa che già nel 2018 lo stesso De Laurentiis parlava di 120-150 milioni per stadio e centro sportivo.

Come: 60mila posti e 120 SkyBox

E poi c’è l’impianto immaginato: un’arena da circa 60mila posti e 120 SkyBox, cioè quei palchi vip che sono ormai il cuore dei ricavi degli stadi moderni. Un salto di categoria rispetto al Maradona di proprietà comunale, e la conferma che, dopo anni di ipotesi e sopralluoghi tra le varie aree dell’hinterland, il club prova a stringere. Con un obiettivo dichiarato: un’arena tutta sua, per non restare indietro rispetto ai grandi del Nord.