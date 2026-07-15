Nuovo stadio del Napoli, le cifre dell’area ex Q8: 38 ettari a Teduccio e un sito valutato tra 50 e 60 milioni di euro
Dopo il pressing di De Laurentiis sulla necessità di un'arena di proprietà, prendono forma le cifre del sito finito nel mirino: un enorme ex impianto industriale di Napoli Est, un tempo raffineria, che potrebbe tingersi d'azzurro. Con l'ad Chiavelli già impegnato in prima persona in un sopralluogo.
“Senza un’arena di proprietà non sarà possibile competere con i grandi club del Nord”. Le parole di Aurelio De Laurentiis, pronunciate alla presentazione della maglia del centenario, fotografano l’urgenza: la Juve ha già lo Stadium, le milanesi sono all’opera sulla nuova arena di San Siro, la Roma è proiettata su Pietralata. E il Napoli, scrive il Corriere dello Sport, non vuole restare a guardare. Ecco allora i numeri dell’area presa in considerazione.
Dove: 38 ettari a San Giovanni a Teduccio
Nel radar del club c’è un grande sito industriale dismesso di circa 38 ettari a San Giovanni a Teduccio, identificato come l’ex area Q8. Un tempo ospitava una raffineria, e un domani potrebbe tingersi d’azzurro: non è un’idea nuovissima, perché già a inizio anno De Laurentiis stava valutando proprio la zona dell’ex raffineria di Napoli Est per stadio e centro sportivo. A dare concretezza alla pista, il sopralluogo dell’ad Andrea Chiavelli, che qualche settimana fa si è occupato in prima persona di una verifica dei luoghi (“Sì, è vero”, ha confermato).
Quanto: un sito valutato tra 50 e 60 milioni
Sul fronte economico cominciano a emergere i primi dettagli: stando al quotidiano, il valore del sito è stimato tra i 50 e i 60 milioni di euro. Una cifra che riguarda la sola area e che si inserisce in un investimento complessivo ben più ampio, se si pensa che già nel 2018 lo stesso De Laurentiis parlava di 120-150 milioni per stadio e centro sportivo.
Come: 60mila posti e 120 SkyBox
E poi c’è l’impianto immaginato: un’arena da circa 60mila posti e 120 SkyBox, cioè quei palchi vip che sono ormai il cuore dei ricavi degli stadi moderni. Un salto di categoria rispetto al Maradona di proprietà comunale, e la conferma che, dopo anni di ipotesi e sopralluoghi tra le varie aree dell’hinterland, il club prova a stringere. Con un obiettivo dichiarato: un’arena tutta sua, per non restare indietro rispetto ai grandi del Nord.