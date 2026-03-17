Dall’Argentina: Zeballos non tratta il rinnovo col Boca, pensa solo al Napoli
Il 23enne argentino è in scadenza di contratto e il Napoli sta provando ad assicurarselo a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni, il trasferimento in Serie A rappresenta al momento l’ipotesi più concreta.
Il giornalista Sergio Oviedo ha lanciato un’indiscrezione importante nel corso del programma “Decime Que Se Siente”. Secondo quanto riportato, Exequiel Zeballos sarebbe destinato a lasciare il Boca Juniors per trasferirsi al Napoli.
Di seguito le dichiarazioni riportate da Oviedo:
“Zeballos non sta negoziando il rinnovo con il Boca Juniors, ma sta trattando l’accordo con il Napoli per quanto riguarda il pre-contratto”.
El periodista Sergio Oviedo acaba de decir en el programa “Decime Que Se Siente” que Exequiel Zeballos se va de Boca. Va a jugar en el Napoli, e incluso ya tiene firmado un pre contrato. pic.twitter.com/WfgrlIpKMQ
— SIN FILTRO CABJ (@SinFiltroCABJ) March 17, 2026
Stando alle sue parole, l’esterno offensivo argentino avrebbe già firmato un pre-contratto con il club azzurro, aprendo così a un possibile approdo in Serie A nelle prossime finestre di mercato. Si tratta di una notizia che, se confermata, rappresenterebbe un colpo interessante per il Napoli, da sempre attento ai giovani talenti sudamericani.
Al momento, tuttavia, non sono arrivate conferme ufficiali né da parte delle società coinvolte né dall’entourage del giocatore. Per questo motivo, la situazione resta tutta da monitorare, con la massima cautela: nelle prossime ore o nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori dettagli o eventuali smentite.