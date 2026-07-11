Zeballos, il Napoli mette i soldi sul tavolo: offerta da 9 milioni al Boca, “prendere o lasciare”

Basta attese, scrive la Gazzetta: gli azzurri hanno deciso di chiudere subito, senza aspettare il parametro zero di dicembre. La cifra è partita nero su bianco, con una sola richiesta agli argentini — un po' di pazienza, perché prima vanno alleggeriti alcuni ingaggi.

Zeballos, il Napoli mette i soldi sul tavolo: offerta da 9 milioni al Boca, “prendere o lasciare”

Exequiel Zeballos, a player for Boca Juniors, gestures during a Copa CONMEBOL Libertadores 2026 match between Boca Juniors and Universidad Catolica at Estadio ''La Bombonera'' Alberto J. Armando in Buenos Aires, Argentina, on May 28, 2026. (Photo by Juan Manuel Baez/NurPhoto) (Photo by Juan Manuel Baez / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

La trattativa Zeballos-Napoli entra nel vivo con una cifra precisa: nove milioni. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il club azzurro ha deciso di mettere i soldi sul tavolo e chiudere la pratica, invece di aspettare comodamente il parametro zero. È la svolta dopo settimane in cui il Boca era passato dai 20 milioni della clausola a un semplice indennizzo.

Zeballos-Napoli: l’offerta da 9 milioni via PEC

Il meccanismo è quello del mercato che va di fretta. Diego Merino, il manager dell’esterno argentino, è a Napoli da un po’, ha chiacchierato a lungo con Giovanni Manna e ieri sera ha telefonato a Juan Román Riquelme, presidente del Boca, per anticipargli che sarebbe arrivata una PEC con tanto di offerta: nove milioni, prendere o lasciare. Una proposta pensata per chiudere senza strascichi, con un’unica preghiera: portare un po’ di pazienza, perché prima il Napoli deve liberarsi di qualche ingaggio di troppo.

Dietro la scelta di pagare c’è De Laurentiis, che — spiega la rosea — non ha voluto approfittare della situazione: avrebbe potuto aspettare ancora e portarsi al “Maradona” senza spendere un euro quel giovanotto in scadenza a dicembre 2026, e invece ha preferito riconoscere una cifra e mettersi al riparo dalla concorrenza. Un modo, anche, per non lasciare amarezza dall’altra parte dell’oceano.

Il “sì” del cuore: la confessione a Riquelme

Perché il vero nodo, ormai, è solo tra Napoli e Boca. Il giocatore, infatti, la sua scelta l’ha già fatta. Zeballos non ha mai davvero trattato il rinnovo: cresciuto nel mito dei geni del calcio argentino, proprio a Riquelme ha confessato che, di fronte a quel richiamo della coscienza, non avrebbe saputo negarsi. Il Boca ci ha provato disperatamente a fargli firmare il prolungamento, poi ha capito. Ecco perché, pur senza voler rompere con il suo club, l’esterno ora conta le ore, i minuti, i secondi. La palla è a Napoli: piazzare le uscite, spedire la PEC, e il colpo è servito.