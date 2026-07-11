Zeballos, il Napoli mette i soldi sul tavolo: offerta da 9 milioni al Boca, “prendere o lasciare”

Basta attese, scrive la Gazzetta: gli azzurri hanno deciso di chiudere subito, senza aspettare il parametro zero di dicembre. La cifra è partita nero su bianco, con una sola richiesta agli argentini — un po' di pazienza, perché prima vanno alleggeriti alcuni ingaggi.

La trattativa Zeballos-Napoli entra nel vivo con una cifra precisa: nove milioni. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il club azzurro ha deciso di mettere i soldi sul tavolo e chiudere la pratica, invece di aspettare comodamente il parametro zero. È la svolta dopo settimane in cui il Boca era passato dai 20 milioni della clausola a un semplice indennizzo.

Zeballos-Napoli: l’offerta da 9 milioni via PEC

Il meccanismo è quello del mercato che va di fretta. Diego Merino, il manager dell’esterno argentino, è a Napoli da un po’, ha chiacchierato a lungo con Giovanni Manna e ieri sera ha telefonato a Juan Román Riquelme, presidente del Boca, per anticipargli che sarebbe arrivata una PEC con tanto di offerta: nove milioni, prendere o lasciare. Una proposta pensata per chiudere senza strascichi, con un’unica preghiera: portare un po’ di pazienza, perché prima il Napoli deve liberarsi di qualche ingaggio di troppo.

Dietro la scelta di pagare c’è De Laurentiis, che — spiega la rosea — non ha voluto approfittare della situazione: avrebbe potuto aspettare ancora e portarsi al “Maradona” senza spendere un euro quel giovanotto in scadenza a dicembre 2026, e invece ha preferito riconoscere una cifra e mettersi al riparo dalla concorrenza. Un modo, anche, per non lasciare amarezza dall’altra parte dell’oceano.

Il “sì” del cuore: la confessione a Riquelme

Perché il vero nodo, ormai, è solo tra Napoli e Boca. Il giocatore, infatti, la sua scelta l’ha già fatta. Zeballos non ha mai davvero trattato il rinnovo: cresciuto nel mito dei geni del calcio argentino, proprio a Riquelme ha confessato che, di fronte a quel richiamo della coscienza, non avrebbe saputo negarsi. Il Boca ci ha provato disperatamente a fargli firmare il prolungamento, poi ha capito. Ecco perché, pur senza voler rompere con il suo club, l’esterno ora conta le ore, i minuti, i secondi. La palla è a Napoli: piazzare le uscite, spedire la PEC, e il colpo è servito.