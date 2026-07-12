Favasuli, il talento che piace a mezza Serie A: il Napoli c’è, ma la concorrenza fa lievitare il prezzo

Tuttosport scrive che sull'esterno del Catanzaro è corsa: oltre al Cagliari ci sono Napoli, Fiorentina (50% sulla rivendita), Torino e Sassuolo. La concorrenza spinge il prezzo verso i 10 milioni.

Il nome di Costantino Favasuli è tra i più caldi del mercato di fascia, e per il Napoli la notizia ha una doppia faccia. Come scrive Tuttosport, il Cagliari lo ha individuato come erede ideale di Marco Palestra e lo considera il suo obiettivo preferito: peccato che sullo stesso giocatore si sia radunata una concorrenza fittissima. E in prima fila, tra gli altri, ci sono proprio gli azzurri.

Favasuli-Napoli: la fila di pretendenti

Il quadro tracciato dal quotidiano è quello di una vera asta in nuce. Sull’esterno del Catanzaro, oltre al Cagliari, ci sono il Napoli, la Fiorentina — che vanta un 50% sulla futura rivendita —, il Torino e il Sassuolo. Una bagarre che rischia di far schizzare il prezzo troppo in alto, verso quota 10 milioni, cifra che secondo i parametri del club sardo comincia a essere impegnativa. Per gli azzurri non è un dettaglio: avevamo indicato Favasuli come un’occasione da non lasciarsi sfuggire, un profilo di prospettiva a un costo contenuto. Ma se la concorrenza gonfia le richieste, l’affare-opportunità rischia di trasformarsi in un investimento più pesante.

L’indizio Giuffredi e la casella sulla fascia

Che il Napoli faccia sul serio, del resto, lo suggeriscono anche i movimenti d’entourage: il recente passaggio del giocatore nella scuderia di Giuffredi è stato letto come un avvicinamento agli azzurri. Del resto la corsia resta un cantiere aperto, nonostante il “siamo a posto” di Manna sul terzino: Favasuli è uno dei nomi in lista, insieme ai profili più discussi di un mercato che ruota su entrate e uscite. La strategia del club, come sempre, è quella di non farsi trascinare nelle aste: e su Favasuli l’asta è già cominciata.

Sullo sfondo, gli intrecci sardi (e un ex azzurro)

Il pressing su Favasuli si inserisce in un mercato del Cagliari in fermento. I sardi, per non farsi cogliere impreparati, tengono d’occhio anche alternative più economiche come Mergim Vojvoda del Como e Simone Zanon della Carrarese, e intanto hanno chiuso per Jacopo Fazzini in arrivo dalla Fiorentina. Ma soprattutto sperano di resistere all’assalto per i loro gioielli: tra questi c’è anche Elia Caprile, portiere che il Napoli conosce bene, ora nel mirino di Fiorentina e club stranieri, e Sebastiano Esposito: per entrambi, filtra da Cagliari, non si prenderanno in considerazione offerte sotto i 20 milioni. Segnali di un reparto in movimento, in cui il futuro di Favasuli è solo la casella che interessa più da vicino al Napoli.