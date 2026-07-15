Il Napoli andrà dritto su Favasuli: può prenderlo quando vuole
Matteo Moretto: "C'è sintonia col ragazzo e non sarà un problema l'accordo col Catanzaro. Mi dicono che ad oggi è il primo nome e che ci possono essere delle novità nei prossimi giorni"
Napoli su Favasuli: i dettagli
“Il Napoli sa che può chiudere Favasuli un po’ quando vuole, perché comunque ha la forza di poterlo fare. Favasuli è un giocatore giovane, di grande prospettiva, e ha fatto molto bene al Catanzaro.
Ti posso aggiungere che l’accordo tra Favasuli e il Napoli, diciamo che non è… non ti voglio parlare di formalità, però insomma c’è un’ottima sintonia e tutto mi fa pensare che non sarà questo il problema. Non sarà nemmeno un problema trovare un accordo con il Catanzaro.
Bisogna solo capire se il Napoli vorrà affondare veramente o no. Mi dicono che ad oggi è il primo nome e che ci possono essere delle novità nei prossimi giorni, perché il Napoli sembra intenzionato ad andare dritto e anche spedito su Favasuli.”