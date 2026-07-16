Il futuro del centrocampo del Napoli passa dalla tenuta fisica di Anguissa (e di De Bruyne)

Il centrocampo del Napoli sembra fatto, e invece non lo è del tutto. Come spiega la Gazzetta dello Sport, nella mezza dozzina di centrocampisti di qualità si annidano dubbi legati alle variabili di questi 45 giorni in cui Manna lavorerà senza sosta. E i due punti interrogativi hanno un nome: Frank Anguissa e Kevin De Bruyne.

Chi è sicuro e chi no

La gerarchia, per il resto, è chiara: Lobotka è intoccabile, inutile avvicinarsi; chi tocca McTominay rischia, per volontà di De Laurentiis, Allegri e del ds; Vergara è il futuro e Gilmour una garanzia. Restano da capire, scrive il quotidiano, “le reali possibilità fisiche” di De Bruyne e di Anguissa — che non sono affatto figure marginali. Sul belga il tema è noto, tra una permanenza che dipende anche da lui e le riflessioni sul rendimento e sui costi.

Anguissa, il nodo della tenuta

Ma è sul camerunese che si concentra la variabile più delicata. Anguissa resta un titolare, però il Napoli deve intuire la sua reale condizione fisica dopo un’annata lunga: quanto potrà reggere sui ritmi che Allegri gli chiederà? È un’incognita che si somma a un futuro comunque da definire: sarà lo stesso Anguissa a scegliere se restare, con Allegri pronto a trattenerlo a Dimaro. Condizione e volontà, insomma, andranno lette insieme.

Il domino che riaprirebbe il mercato

Ed è qui che si innesta il mercato in entrata. Solo se uno dei due — o entrambi — dovesse lasciare perplessità o avvertirne i limiti, diventerebbe automatico riallacciare i contatti con Richard Rios, il colombiano seguito proprio per il dopo-Anguissa, e con Adrien Rabiot. Due nomi da sempre nell’elenco dei pretendenti, ma per un ruolo che prima andrebbe liberato. Tradotto: il colpo a centrocampo dipende dalla tenuta di Anguissa e De Bruyne. Prima si valuta la condizione, poi si decide se muoversi.