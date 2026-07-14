Napoli, De Bruyne resta? Dipende anche da lui, se vorrà rimanere

Massimo Ugolini di Sky Sport ha fatto il punto su quelli che sono i casi più spinosi in casa Napoli: Lukaku e De Bruyne. Sul secondo Allegri è stato chiaro, vorrebbe tenerlo, ma molto dipenderà anche dal giudizio del belga. Per Big Rom bisognerà verificare anche le sue condizioni. Napoli, il punto su Lukaku e De Bruyne

Spiega Ugolini:

“Bisognerà verificare le condizioni di Lukaku. Verrà fatta una valutazione su entrambi: insieme fanno 18 milioni di ingaggio. Bisognerà capire, dopo la valutazione che farà Allegri sul campo, quanto il rapporto costo-beneficio inciderà sul mercato.

Il Napoli deve abbasare il proprio monte ingaggi. Aspettiamo per entrambi. Il giudizio di De Bruyne peserà.”

Allegri su King Kev

In conferenza di presentazione, Max ha dichiarato:

“Sa giocare discretamente bene a calcio, è già un vantaggio. Vediamo quando arriva”.

Interviene De Laurentiis: “si lamentò con Antonio Conte perché De Bruyne non fu utilizzato come avrebbe desiderato”.

“Conte lo utilizzò bene. Fino all’infortunio, è stato un calciatore importante per il Napoli. Ricordo a Milano, fece una buona partita. È un giocatore straordinario”.

Più chiaro di così.