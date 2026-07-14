Argentina-Inghilterra sarà diretta dall’arbitro preferito da Messi

Argentina-Inghilterra una sfida dai corsi e ricorsi storici, con la Mano de Dios di Maradona apice di una rivalità che va oltre i confini sportivi. E proprio questa gara ha acceso i riflettori dei complottisti, di chi sostiene come sia un Mondiale quasi “cucito” addosso a Messi, con l’Argentina favorita sia dalla compilazione dei gironi e del tabellone al campo, con diversi arbitraggi che hanno lasciato perplessi.

E proprio l’arbitro è un punto focale. Come scrive il Daily Mail: “I timori di un presunto favoritismo nei confronti dell’Argentina ai Mondiali sono aumentati dopo che la FIFA ha confermato che sarà il marocchino-statunitense Ismail Elfath, arbitro considerato il ‘preferito’ di Lionel Messi, a dirigere l’attesissima semifinale tra l’Inghilterra e i campioni del mondo in carica”.

Elfath e la “predilezione” per Messi: con lui Leo vince sempre

Ricorda il Daily Mail: “Elfath era il quarto ufficiale nella finale del Mondiale 2022 in Qatar, vinta dall’Argentina contro la Francia. Da quando Messi si è trasferito all’Inter Miami nel luglio 2023, i due si sono incrociati con sempre maggiore frequenza. Un mese dopo l’arrivo dell’argentino negli Stati Uniti, Elfath arbitrò la finale di Leagues Cup contro il Nashville SC, vinta dall’Inter Miami ai rigori per 10-9 dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Messi segnò il primo gol della partita con uno splendido tiro dalla distanza e trasformò anche il primo rigore della serie. Da allora, Messi è stato arbitrato da Elfath in quattro partite di club, vincendole tutte. Nelle altre tre gare di MLS ha anche realizzato quattro reti“.

L’Argentina, fin qui, è stata accusata di essere stata favorita nelle vittorie contro Egitto – con il gol annullato ai nordafricani – e la Svizzera, con il rosso ad Embolo. Espulsione, invece, evitata allo stesso Messi nella gara inaugurale contro l’Algeria, quella della tripletta.