Guardiola ct della Nazionale, la pazza idea di Maldini e Leonardo (ma c’è anche Ancelotti)

Scrive la Gazzetta che né Conte né Mancini sono in cima al gradimento di Maldini e Leonardo che inseguono il sogno Pep o magari Carlo

Guardiola ct della Nazionale, la pazza idea di Maldini e Leonardo (ma c’è anche Ancelotti)

Manchester City's Spanish head coach Pep Guardiola speaks during a press conference at the Camping World Stadium in Orlando on June 25, 2025 on the eve of the Club World Cup 2025 football match between Italy's Juventus and England's Manchester City. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Né Conte né Mancini

Né Conte né Mancini, che pare non facciano impazzire Paolo Maldini (nuovo direttore tecnico dell’Italia). Ma Pep Guardiola. È lui il sogno della premiata coppia Maldini-Leonardo cui Malagò ha affidato il calcio italiano e quindi anche la Nazionale.

Ne scrive la Gazzetta dello Sport che ricorda come Conte e Mancini non siano in cima al gradimento dei nuovi dirigenti azzurri.

La Gazzetta scrive che Leobardo è l’uomo che fu in grado di portare Messi al Psg. Certo, aggiunge, il Psg aveva mezzi economici che la Federcalcio non ha.

Però perché non provarci lo stesso? È quello che Maldini e Leonardi stanno già facendo.

Leonardo ha già portato Messi al Psg, se si ripetesse con Guardiola in Nazionale?

Scrive la Gazza con Guglielmo Buccheri:

“Leonardo ha una visione del calcio tale da poter incuriosire o attirare calibri della panchina come Guardiola. Suggestione, idea, qualcosa di più: il campo è aperto. Pep viene da un contratto faraonico – circa 25 milioni di euro lordi a stagione per l’ultimo ballo a Manchester –, ma ha sempre raccontato come siano le sfide a guidarlo e quella di riportare l’italia là dove deve stare è una missione non di poco conto. Conte, Mancini, Guardiola: tocca a loro.

C’è chi sfoglia l’elenco degli svincolati o delle piccola, grandi follie: Carlo Ancelotti che rompe con il Brasile dopo la delusione Mondiale e arriva a Roma. Presto sapremo”.