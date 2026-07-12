Guardiola ct della Nazionale, la pazza idea di Maldini e Leonardo (ma c’è anche Ancelotti)

Scrive la Gazzetta che né Conte né Mancini sono in cima al gradimento di Maldini e Leonardo che inseguono il sogno Pep o magari Carlo

Né Conte né Mancini

Né Conte né Mancini, che pare non facciano impazzire Paolo Maldini (nuovo direttore tecnico dell’Italia). Ma Pep Guardiola. È lui il sogno della premiata coppia Maldini-Leonardo cui Malagò ha affidato il calcio italiano e quindi anche la Nazionale.

Ne scrive la Gazzetta dello Sport che ricorda come Conte e Mancini non siano in cima al gradimento dei nuovi dirigenti azzurri.

La Gazzetta scrive che Leobardo è l’uomo che fu in grado di portare Messi al Psg. Certo, aggiunge, il Psg aveva mezzi economici che la Federcalcio non ha.

Però perché non provarci lo stesso? È quello che Maldini e Leonardi stanno già facendo.

Leonardo ha già portato Messi al Psg, se si ripetesse con Guardiola in Nazionale?

Scrive la Gazza con Guglielmo Buccheri:

“Leonardo ha una visione del calcio tale da poter incuriosire o attirare calibri della panchina come Guardiola. Suggestione, idea, qualcosa di più: il campo è aperto. Pep viene da un contratto faraonico – circa 25 milioni di euro lordi a stagione per l’ultimo ballo a Manchester –, ma ha sempre raccontato come siano le sfide a guidarlo e quella di riportare l’italia là dove deve stare è una missione non di poco conto. Conte, Mancini, Guardiola: tocca a loro.

C’è chi sfoglia l’elenco degli svincolati o delle piccola, grandi follie: Carlo Ancelotti che rompe con il Brasile dopo la delusione Mondiale e arriva a Roma. Presto sapremo”.