Con Maldini dt a Sky parlano dello scenario Ancelotti ct della Nazionale
I nomi più probabili restano quelli di Conte e Mancini. Ancelotti ha un lungo contratto col Brasile. Ha un ottimo rapporto con Maldini, probabilmente meno con Leonardo
Paolo Maldini direttore tecnico della Nazionale. Ha detto sì. Leonardo sarà il suo consulente. Lo ha comunicato ufficialmente la Federcalcio del nuovo presidente Giovanni Malagò.
Ora si attende la scelta del commissario tecnico. I nomi più probabili sono quelli di Antonio Conte e Roberto Mancini. A Sky Sport 24 il giornalista Emanuele Baiocchi ipotizza lo scenario Ancelotti ct della Nazionale italiana. Non una notizia ma uno scenario.
I rapporti di Ancelotti con Maldini e Leonardo
Ipotesi tutta da verificare visto il lungo contratto che lo lega alla Nazionale brasiliana e i rapporti non proprio idilliaci con Leonardo: ci furono dissapori ai tempi del Psg. Ma non si può mai dire. Ottimi ovviamente i rapporti con Maldini. La prossima settimana dovrebbe essere quella della nomina del nuovo tecnico dell’Italia.
Ancelotti ai Mondiali col Brasile è stato eliminato agli ottavi dalla Norvegia.