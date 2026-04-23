Pogba e la provocazione di Conte: Mi chiese: “Pensi di poter giocare qui?”. E io: “Sì”
Pogba racconta al podcast di Rio Ferdinand del colloquio segreto avuto con Conte prima di firmare per la Juventus
Paul Pogba riemerge ogni volta da un posto diverso. Dopo la squalifica per doping, il ritorno al Monaco, gli infortuni a ripetizione e un allenatore che ha dovuto ammettere pubblicamente che non è più il giocatore della Juventus o del Manchester United, stavolta riemerge dal podcast di Rio Ferdinand. E parla di quello che per lui resta il momento più alto: la Juventus. E soprattutto Antonio Conte.
Il retroscena che racconta è di quelli che restano. “La Juventus aveva appena vinto il campionato e prima di firmare l’ho incontrato segretamente. Il modo in cui mi ha parlato è stato pazzesco. Mi ha messo a centrocampo con Asamoah, Vidal, Marchisio. Mi ha chiesto: “Pensi di poter giocare qui?”. E io: “Sì”. Lui mi ha detto che era tutto”. Niente discorsi motivazionali di un’ora, niente slide, niente promesse: una domanda, una risposta, affare fatto. Chi conosce Conte riconosce il metodo.
Lo spogliatoio della Juve e la finale col Barcellona
Pogba racconta uno spogliatoio che lo ha segnato: “Lo spogliatoio della Juve era pazzesco. Mi ricordo che durante la finale di Champions League contro il Barcellona ho pensato: questa squadra è incredibile”. Con i bianconeri ha totalizzato 190 presenze, 34 gol e 40 assist, praticamente tutti nella prima parte della sua avventura, dal 2012 al 2016. I numeri di un centrocampista di livello mondiale. Numeri che non ha più ritrovato.
“Mi sentivo molto a mio agio alla Juve. Quando sbagliavo, Pirlo e Chiellini mi dicevano di non preoccuparmi e di stare nella mia zona. Ho imparato a stare al mio posto, a fare gli scatti giusti”. Una scuola di posizionamento e mentalità che gli ha dato il centrocampo italiano più forte di quegli anni. Poi, dopo quattro stagioni, la decisione di tornare a Manchester. E la spiegazione che suona come un rimpianto mascherato: “Avevamo una grande squadra. Arrivò Zlatan e anche Mkhitaryan. Insomma, avevamo una squadra davvero forte. Ma in una squadra ci sono 11 giocatori, e sono sicuro che avrei dovuto fare di più, anche se non so se avrei potuto farlo”.
Dal centrocampo di Conte al doping: la parabola di un talento incompiuto
C’è qualcosa di malinconico nel sentire Pogba parlare della Juve al passato remoto. Il giocatore che Conte aveva trasformato in uno dei migliori centrocampisti d’Europa è lo stesso che è finito nelle mani di un guru della longevità senza laurea in medicina, è stato squalificato per doping, ha scatenato polemiche per un premio ricevuto subito dopo la squalifica e oggi si ritrova al Monaco a fare i conti con un corpo che non risponde più.
Eppure il talento, quello, non si discute. Lo conferma la chiusura dell’intervista, dedicata a Bruno Fernandes: “Se fosse al City, finirebbe tra i primi tre in lizza per il Pallone d’Oro. E magari lo vince”. Un giudizio lucido, da uno che di centrocampo ne capisce, anche se il suo l’ha attraversato troppo in fretta.
La parabola di Pogba è quella di un giocatore che ha avuto tutto — il fisico, il talento, lo spogliatoio giusto, l’allenatore giusto — e che da un certo punto in poi ha cominciato a perdere pezzi. Prima le scelte sbagliate, poi gli infortuni, poi il doping. Resta quel centrocampo con Vidal, Marchisio e Pirlo come il punto più alto di una carriera che avrebbe potuto essere molto di più.