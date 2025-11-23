Pogba: «Ho sempre sperato di tornare in campo, perché so di avere la coscienza pulita»

Entrato in campo all’85esimo, Paul Pogba ha ricominciato a giocare dopo due anni dalla squalifica per doping, nella sconfitta del suo Monaco 4-1 contro il Rennes.

Le parole di Pogba

A fine gara, il centrocampista francese ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da L’Equipe:

«Sono rimasto deluso per aver perso questa partita, ma alla fine è comunque bello tornare in campo. Sono venuto qui per aiutare la squadra a segnare e non prendere gol. L’accoglienza del pubblico mi ha davvero toccato. Vederli alzarsi e applaudire, non lo immaginavo. Grazie a tutti».

«Volevo portare una buona energia al gruppo. Ma c’è ancora del lavoro da fare affinché torni in piena forma e sia in grado di giocare per 90 minuti».

Alla domanda su una possibile partecipazione ai Mondiali 2026, Pogba ha risposto:

«È tutto molto improbabile ora. Sto pensando a rimettermi in forma per aiutare la squadra».

Temevi di non poter più tornare?

«Certo che no, altrimenti avrei interrotto la mia carriera. Abbiamo lavorato e aspettato per più di due anni, oggi sono tornato, grazie a Dio. Con tutto quello che è successo, sono stato quello che ha sofferto di più. Ci sono momenti in cui nella tua testa ti dici che è finita, ma credo in me stesso e nelle mie qualità, e siccome so che non avevo fatto nulla di male e che non era colpa mia, avevo sempre mantenuto la speranza».