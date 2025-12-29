Pogba premiato dopo la squalifica per doping, ha scatenato le critiche sui social

Dopo 18 mesi di stop, ha fatto il suo ritorno in campo con la maglia del Monaco e agli ultimi Globe Soccer Awards di Dubai ha ricevuto il prestigioso “comeback award”.

Finalmente è finito il tormento di Paul Pogba, che ora può concentrarsi solo sul campo e sul proseguimento della sua carriera, interrotta bruscamente durante il suo periodo alla Juventus a causa di una squalifica per doping. Dopo 18 mesi di stop, ha fatto il suo ritorno in campo con la maglia del Monaco e agli ultimi Globe Soccer Awards ha ricevuto il prestigioso “comeback award”, riconoscimento per il miglior rientro in campo.

Durante la cerimonia a Dubai, il francese ha ritirato il premio e pronunciato un discorso toccante. Tuttavia, la sua presenza sul palco ha scatenato polemiche in Francia: molti si chiedono perché sia stato scelto lui, squalificato per doping, e non altri atleti che hanno superato infortuni o problemi fisici ben più gravi.

Ha dichiarato:

«Il mio è stato un percorso molto lungo, ho affrontato difficoltà e sono rimasto in piedi. Questo trofeo non è solo mio: appartiene a tutti coloro che hanno creduto in me quando le luci erano spente. Grazie per non aver mai rinunciato a me. Il meglio deve ancora venire, e sono pronto per quello che verrà.»

This trophy isn’t just mine. It belongs to everyone who believed in me when the lights were out.

Thank you for never giving up on me. The best is yet to come, and I’m ready for what’s next 🙏🏾 pic.twitter.com/D5vTG9lTaY — Paul Pogba (@paulpogba) December 29, 2025

Ma che senso ha davvero questo premio? È solo una trovata social? Beh, molti tifosi hanno già espresso la loro opinione… eccone una in particolare:

«Questo premio è inutile. Non esiste un vero premio per il rientro. Benjamin Mendy è stato falsamente accusato, non ha giocato per anni e non ha ricevuto nulla. Introdurre questo premio dimostra che è un riconoscimento senza valore, forse il vostro agente conosce Jorge Mendes.»