Pogba si fa male un’altra volta. L’allenatore del Monaco: «Non è più quello della Juventus o del Manchester United»

Si è fermato in allenamento per un infortunio alla caviglia. Avrebbe dovuto debuttare sabato contro il Paris Fc. Ne avrà almeno per 15 giorni

Pogba ha firmato con il Monaco in estate tra grandi aspettative, ma non è ancora riuscito a scendere in campo.

Giovedì ha subito un colpo alla caviglia durante l’allenamento, dopo uno scontro con un compagno, e dovrà ancora rinviare il suo ritorno. Avrebbe dovuto debuttare domani (sabato) contro il Paris Fc. E invece niente.

Nuovo colpo duro per Pogba

«Paul ha riportato un infortunio alla caviglia in allenamento», ha dichiarato ai media, secondo quanto riportato da Rmc Sport. «Stiamo aspettando la conferma sul grado della lesione, ma sì, sarà assente domani. La caviglia si è leggermente girata, dobbiamo attendere ulteriori esami. È riuscito a terminare la sessione di ieri, il che può far pensare a qualcosa di non troppo grave, ma dobbiamo esserne certi, e oggi non era al 100% per appoggiare il piede», ha spiegato Pocognoli, tecnico del Monaco.

«L’obiettivo è che sia disponibile dopo la sosta per le nazionali. Spero che si tratti solo di una distorsione, una cosa di una o due settimane, ma vi invito ad attendere il verdetto», ha aggiunto.

Già infastidito dalla coscia destra

Le Parisien ha riportato:

“Il nazionale francese non gioca una partita dal settembre 2023, dopo essere stato squalificato per quattro anni a seguito di un controllo positivo al deidroepiandrosterone, un derivato del testosterone, al termine del match tra la Juventus e l’Udinese qualche settimana prima. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha poi ridotto la squalifica a 18 mesi, permettendo al “Polpo” di riprendere la carriera già quest’estate con il Monaco.

Il suo ritorno era inizialmente previsto contro l’Angers il 18 ottobre, ma pochi giorni prima aveva avvertito un fastidio muscolare alla coscia destra”.

Un ritorno dopo la sosta

«Il Paul di Manchester United o della sua prima epoca alla Juventus appartiene ormai a diversi anni fa. Ogni giocatore evolve con l’età e con le esperienze: dovremo quindi giudicarlo tenendo conto del suo bagaglio e della sua età. Da quello che vedo, possiede ancora la tecnica che tutti conosciamo. Sarà poi il ritmo delle partite a darci indicazioni su tutte queste incognite», ha aggiunto l’allenatore.

Conclude il quotidiano Le Parisien:

“Dopo questo nuovo contrattempo, Pogba punta ora al ritorno dopo la sosta internazionale, in occasione della trasferta a Rennes, prevista per sabato 22 novembre alle 19:00”.