Napoli-Cremonese 4-0, il Napoli che non segnava due gol da dicembre ne fa quattro in 52 minuti. McTominay da record

Il Napoli che non vinceva con due gol di scarto da dicembre ne segna quattro alla Cremonese in 52 minuti. Il Maradona torna a respirare, Conte torna a sorridere, e i numeri raccontano la miglior prestazione offensiva della stagione. Ecco tutti i dati di una serata che rimette il Napoli a +3 sul Milan e avvicina la Champions.

I gol: quattro reti, quattro marcatori diversi

McTominay apre dopo 3 minuti: De Bruyne lo serve tra le linee e lo scozzese chiude in diagonale. È il gol che cambia la serata: il Napoli gioca libero, la Cremonese si disunisce. McTominay è ancora una volta il talismano di Conte: segna sempre nei momenti che contano.

Hojlund raddoppia al 45′: vince un duello fisico, il tiro trova la deviazione di Terracciano e batte Audero. Il danese non segnava in casa da oltre un mese. L’ultimo successo con due gol di scarto risaliva proprio alla gara d’andata contro la Cremonese, a dicembre, quando Hojlund aveva fatto doppietta. Il cerchio si chiude.

De Bruyne segna al 48′: Maleh si addormenta in area, il belga non perdona da distanza ravvicinata su cross di Alisson Santos. Per De Bruyne è il gol numero 100 nei cinque maggiori campionati europei. In una stagione in cui non ha quasi mai mostrato il suo vero livello, stasera ha fatto assist e gol nei primi 48 minuti.

Alisson Santos chiude il discorso al 52′: ripartenza, palla larga e tiro preciso da fuori area. Terzo gol in casa in stagione per il brasiliano che da tempo meritava una maglia da titolare. In 52 minuti il Napoli ha segnato più ch

I numeri da record di una serata perfetta

Il dato più impressionante della serata è quello dei tiri: 25 totali, record stagionale per il Napoli in Serie A. McTominay da solo ne ha tentati 10, il numero più alto di qualsiasi giocatore di Serie A in una singola partita in questa stagione.

27 gol segnati nel primo tempo in 34 giornate: il Napoli è secondo solo all’Inter (32) per reti nella prima frazione. Un dato che smonta la narrazione del Napoli che non sa segnare: il problema non è mai stato il primo tempo, ma la continuità nel secondo e la capacità di chiudere le partite.

Politano ha servito il suo sesto assist stagionale, guidando la classifica interna degli assist della squadra. Milinkovic-Savic non ha dovuto compiere parate significative: clean sheet senza fatica, la miglior notizia per la difesa.

Tabellino e formazioni

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All.: Conte.

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Maleh, Payero; Bonazzoli, Okereke. All.: Giampaolo.

Marcatori: McTominay 3′, Hojlund 45′, De Bruyne 48′, Alisson Santos 52′.

Sostituzioni Napoli: 46′ Mazzocchi per Politano, Beukema per Buongiorno, Gilmour per Lobotka; 75′ Elmas per De Bruyne; 80′ Giovane per Hojlund.

Sostituzioni Cremonese: primo tempo Grassi, Vandeputte e Zerbin per Bondo, Okereke e Floriani Mussolini; secondo tempo Barbieri per Maleh.

Note: traversa di Rrahmani di testa al 78′. Rigore sbagliato da McTominay all’83’ (parato da Audero).

Arbitro: Daniele Doveri.

Classifica e prossimi impegni

Con questa vittoria il Napoli sale a +3 sul Milan al secondo posto. La qualificazione in Champions League è sempre più vicina ma non ancora matematica. I prossimi due appuntamenti saranno decisivi: Como e Bologna in nove giorni, le partite che chiuderanno il discorso.