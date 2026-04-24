Napoli-Cremonese 4-0, poker azzurro al Maradona e continua la corsa al secondo posto. Rileggi qui la partita.

Fine partita al Maradona e poker del azzurro con i gol di McTominay, Hojlund e De Bruyne nel primo tempo. Ad inizio ripresa si aggrega alla festa anche Alisson mentre nel finale lo scozzese sbaglia dal dischetto per la doppietta personale e la possibile manita. Ritorna anche il clean-sheet in casa partenopea

Il Napoli affronta la Cremonese al Maradona per la trentaquattresima giornata di Serie A. Gli azzurri devono ripartire dopo la sconfitta contro la Lazio e il pareggio al Tardini contro il Parma. Conte per ritrovare i tre punti si affida ad Alisson e De Bruyne sulla trequarti dietro Hojlund come punte, ritorna anche Rrahmani dal primo minuto dopo l’infortunio. Nel frattempo al Maradona arriva la Cremonese a caccia disperata di punti in lotta per la zona salvezza. In queste ultime giornata c’è ancora in palio il posto per la prossima Champions League con Milan e Juventus molto agguerrite mentre Roma e Como inseguono nelle retrovie. Napoli che apre le danze di questa giornata e potrà evitare la pressione dei risultati delle altre.

92′ Finisce il match a Maradona! Trionfo azzurro e poker inflitto alla Cremonese!

90′ Due minuti di recupero per chiudere la sfida

89′ Colpo di testa di McTominay su un corner dalla destra, la sua deviazione è bloccata facile da Audero in presa bassa

86′ Ultimi scampoli di partita, c’è poco in gioco e gli azzurri non soffrono. Conte chiede a gran voce un clean-sheet per i suoi dopo le ultime sfide di campionato

82′ McTominay sbaglia il rigore! Tiro dagli undici metri con grande svogliatezza e Audero para facile sulla propria sinistra, tiro troppo prevedibile

80′ Rigore per il Napoli! Fallo di mano in area sul tiro da fuori di Alisson dalla distanza

76′ Ultimo quarto d’ora al Maradona, ospiti che non riescono più a dare un brivido di attrito al match

75′ Ultimo cambio per il Napoli, dentro Elmas al posto di De Bruyne

72′ Calcio d’angolo per la Cremonese. Milinkovic gestisce senza patemi e da sicurezza ai suoi

69′ Altra lunga azione del Napoli, cross di Mazzocchi in mezzo ma nessuno ci arriva e Audero smanaccia lontano dall’area

65′ Cremonese che prova ad imbastire una reazione ma il Napoli è compatto nel non intercedere

62′ Conte inserisce anche Giovane al posto di Hojlund stanco e acciaccato

60′ Altra occasione per De Bruyne! Il belga si ritrova il pallone tra i piedi e calcia da dentro l’area, tiro facile per Audero

58′ Azzurri in gestione dopo il quarto gol, risultato in banca e controllo del pallone

53′ Per i padroni di casa entrano anche Beukema, Gilmour e Mazzocchi. Triplo cambio per Conte per far rifiatare i titolari

51′ Napoli che cala il poker! Alisson riceve sulla trequarti si avvicina all’area e tira da fuori rasoterra, Audero battuto di nuovo sul primo palo

49′ Napoli in gestione in questi primi minuti, Cremonese che pressa alto in questo inizio secondo tempo

46′ Inizia il secondo tempo, nessun cambio per il Napoli mentre gli ospiti inseriscono l’ex Zerbin

Fine primo tempo al Maradona

47′ Tris del Napoli! Batti e ribatti nell’area della Cremonese, De Bruyne poi strappa il pallone ad un difensore con grande veemenza e poi in diagonale batte di nuovo Audero come lui sa fare

45′ Tre minuti di recupero

44′ Raddoppio degli azzurri! Giro palla lungo dei padroni di casa, palla ad Hojlund che calcia da fuori area verso la porta, deviazione che beffa Audero

42′ Palo di Hojlund! Il danese tira dalla distanza e colpisce il palo basso alla destra di Audero

38′ Equilibrio in questa fase, nessuna occasione pericolosa per entrambe

34′ Lungo giro palla del Napoli, Politano arriva al tiro da fuori area ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa e di molto

32′ Napoli che ha allentato i ritmi, gli ospiti si chiudono a riccio per chiudere gli spazi

28′ Cremonese che ha alzato il baricentro, azzurri che aspettano dietro per poter ripartire

25′ Gioco fermo per qualche minuto, McTominay fermo per un colpo alla schiena. Interviene lo staff medico

20′ Palla lunga di De Bruyne per Hojlund, il danese per poco non riesce ad arrivare sul pallone e Audero chiude in anticipo

18′ Calcio d’angolo per la Crmonese dalla destra, Napoli ora tutto chiuso dietro

14′ Cremonese che inizia a reagire dopo l’inizio aggressivo dei padroni di casa

10′ Napoli sempre avanti, ottimo approccio degli uomini di Conte. Aggressione alta e idee chiare fin da subito

6′ Azzurri che gestiscono il pallone dopo il vantaggio acquisito dopo pochi istanti

3′ Napoli in vantaggio! Sgroppata di De Bruyne sulla destra, palla al centro per McTominay. Stop e tiro dalla distanza, battuto Audero nell’angolo basso sinistro

1′ Inizia il match!

Formazioni ufficiali di Napoli e Cremonese

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriano-Mussolini, Bondo, Maleh, Payero; Bonazzoli, Okereke. All. Giampaolo