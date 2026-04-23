La separazione tra Conte e De Laurentiis è un’idea «condivisa»

Il tema non è economico, non è tattico, non è legato a un singolo risultato. È strategico. È la vecchia questione del controllo: Conte vuole decidere su tutto, dal mercato alla gestione del gruppo, e quando sente che questo controllo gli sfugge, preferisce andarsene piuttosto che restare a combattere battaglie interne. Lo ha sempre fatto. Lo farà anche stavolta.

Il Napoli lo aveva scelto dopo il disastroso decimo posto per riportare ordine e mentalità. Conte ha fatto esattamente questo: ha ricostruito una squadra competitiva, ha rimesso il club nelle zone alte della classifica. Ma il suo lavoro, evidentemente, finisce qui. Resta un interrogativo che pesa sulla piazza: quando deciderà ufficialmente? Il Corriere gli riconosce cinque scudetti in bacheca e il primato di unico allenatore ad aver vinto il tricolore con tre squadre diverse. Meriti che nessuno discute. Ma che non bastano a colmare la distanza tra ciò che Conte vuole e ciò che il Napoli è disposto a offrire.