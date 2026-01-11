In Scozia celebrano McTominay il talismano di Antonio Conte

The Scotsman celebra i due gol segnati a San Siro da McTominay e fa il punto sul comportamento dei giocatori dello United. Lui e Rasmus Hojlund

Luci a San Siro, le accende Scott McTominay e The Scotman, nel suo consueto punto sugli scozzesi che giocano all’estero si coccola il suo centrocampista non dimenticando mani che è un prodotto Manchester United.

Il centrocampista scozzese Scott McTominay è stato il salvatore del Napoli a San Siro, segnando due gol nel pareggio per 2-2 contro l’Inter. McTominay ha segnato in entrambi i tempi per gli Azzurri. Una partita emozionante che ha visto il tecnico del Napoli Antonio Conte espulso per protesta quando all’Inter è stato concesso un rigore. Ciò non ha scoraggiato il suo talismano. Scot McTominay ha messo a segno il suo quarto e quinto gol stagionale in Serie A. Ha segnato quello che potrebbe rivelarsi un punto prezioso nella difesa dello scudetto da parte del Napoli.

Dopo il vantaggio di Dimarco, il Napoli pareggia al 26′. Eljif Elmas si lancia sulla sinistra e crossa basso nell’area di rigore per McTominay che interviene di prima intenzione e calcia con decisione alle spalle di Yann Sommer. Il gol del pareggio del Napoli all’81° minuto, dopo che Noa Lang gli aveva passato un cross profondo.

Serata frustrante per Rasmus Hojlund, in prestito dal Manchester United, che ha guidato l’attacco del Napoli ma è stato ampiamente tenuto a bada dalla difesa dell’Inter. Il compagno di squadra scozzese di McTominay nel Napoli, Billy Gilmour, rimane fuori per infortunio.