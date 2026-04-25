Guerri Napoli sensazionale nel secondo tempo: annichilita l’Aquila Trento

Un parziale da 24-0 nel terzo quarto chiude la gara. Milton Doyle accende Napoli e spacca la partita. Ora Repesa e i suoi ragazzi credono ancor di più ai playoff.

La Guerri Napoli conquista la seconda vittoria casalinga in fila battendo l’Aquila Trento per 84-74 e può credere ancora al sogno playoff. Partita a due facce per la Guerri che nel secondo tempo, grazie ad un terzo quarto vinto 29-8, ha completamente spaccato la partita. MVP indiscusso dell’incontro è Milton Doyle, autore di 26 punti con 7/9 da due e 4/7 da tre, principale fautore del parziale decisivo ad inizio terza frazione.

Trento gioca un primo tempo difensivamente solido e chiuso avanti di sette punti, ma si scioglie completamente dopo l’intervallo lungo, perdendo lucidità e abbandonando la partita senza possibilità di riprenderla.

Guerri Napoli – Aquila Trento, l’analisi del match

Polveri bagnate a inizio partita e infatti l’Aquila Trento impiega più di tre minuti per segnare il primo canestro. La Guerri però non approfitta e anche lei è abbastanza bloccata al tiro. Infatti, dopo i primi dieci minuti la squadra di Repesa segna solo 10 punti, chiudendo sotto 10-17. Nel secondo quarto Trento ha più di un’occasione per scappare ma non concretizza. Gli ospiti toccano più di una volta il più +10, eppure Napoli riesce a stare vicina grazie soprattutto all’apporto di un buon El-Amin da 10 punti nel primo tempo. Si va negli spogliatoi con il punteggio di 30-37 per Trento.

Al rientro in campo la Guerri Napoli cambia completamente volto, sia in attacco sia in difesa, e registra un mega parziale da 24-0 che piega completamente Trento. La squadra di Cancellieri va ente nel pallone e rimane a secco per ben sette minuti, segnando un solo tiro dal campo in tutto il quarto e subendo terribilmente la difesa aggressiva degli uomini di Repesa. L’uomo decisivo è Milton Doyle. Una volta scaldato non si spegne più. L’americano segna ben 17 punti dei suoi 26 totali nella terza frazione di gioco e Napoli entra nell’ultimo quarto in vantaggio 59-45.

Nell’ultima frazione la Guerri ha un leggero sbandamento e Trento si riavvicina sul -9, prima di ricadere di nuovo a -15 dopo un canestro di Totè. Da lí il finale è scritto. Napoli non deve far altro che amministrare il vantaggio. Finisce 84-74.

Dopo la sconfitta di Sassari nella scorsa giornata, la salvezza è stata matematicamente raggiunta. Adesso, come aveva detto Totè alla vigilia del match, i playoff sono ancora possibili e i giocatori ci credono. La missione è dura, perchè Napoli al momento è undicesima, ad una sola vittoria dall’ottava posizione, ma con tre squadre che la precedono e la prossima gara è in un campo ostico come quello di Reggio Emilia. Ciò che fa ben sperare però è l’atteggiamento, la voglia di mettere comunque tutto in campo, a prescindere dalla classifica, ma per una questione d’orgoglio. Dopo un anno così travagliato, all’ambiente importa soprattutto questo, per guardare con tanto ottimismo al futuro.

Il tabellino statistico del match

Singoli parziali: 10-17, 20-20, 29-8, 25-29

Parziali progressivi: 10-17, 30-37, 59-45, 84-74

Guerri Napoli: S. Flagg 6, I. El-Amin 14, L. Faggian 3, L. Totè 16, R. Bolton 8, I. Whaley 3, N. Mitrou-Long, M. Gloria, M. Doyle 26, G. Caruso 5, E. Esposito, V. Ferrara.

Aquila Trento: D. Steward 15, C. Niang 9, A. Jakimovski 11, J. Bayehe 16, K. Battle 11, D. Jones, M. Jogela 2, T. Forray, T. Airhienbuwa 4, S. Mawugbe, P. Aldridge 4, P. Hassan.