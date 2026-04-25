Terremoto calcio italiano, Rocchi indagato per pressioni su Var e Avar (c’entra anche Bastoni)

Frode sportiva. La notizia è dell'Agi. Inchiesta della Procura di Milano. Ci sarebbero state pressioni di Rocchi durante le partite. Un caso è la mancata espulsione di Bastoni in Inter-Verona nella stagione 2023-24

Occhio che il terremoto nel calcio italiano non accenna a fermarsi. La Gazzetta dello Sport sforna la notizia che Gianluca Rocchi – designatore degli arbitri di Serie A e Serie B – avrebbe ricevuto ieri un avviso di garanzia per “concorso in frode sportiva”. C’entra anche Bastoni e il caso della mancata espulsione del difensore interista in Inter-Verona campionato 23-24.

La notizia è dell’agenzia giornalistica Agi (molto attendibile). La fonte è attendibile, adesso bisogna capirne e saperne di più. A prima vita sembra una bomba sul calcio italiano che già di per sé versa in condizioni disastrate e disastrose. È presto per lasciarsi andare a commenti, al momento è trapelato di presunte pressioni da parte del designatore Rocchi durante le partite agli arbitri addetti al Vari e agli arbitri assistenti degli addetti al Var. Come sappiamo ormai, è a Lissone che si arbitrano e si telecomandano le partite. È molto raro che sia il direttore di gara a indirizzare le scelte, è una figura ormai ridotta al ruolo di mero esecutore.

Le pressioni di Rocchi su Var e Avar durante le partite a Lissone

Il pm di Milano Maurizio Ascione si riferisce al campionato 2024-2025 e, in particolare, ad alcuni episodi avvenuti nella sala Var di Lissone durante le gare. Il designatore avrebbe esercitato pressioni su Var e Avar.

Il caso Udinese-Parma e il labiale di Paterna al Var

La Gazzetta fa riferimento ad alcune partite. La prima è Udinese-Parma del primo marzo 2025.

Scrive la Gazzetta

I tre addetti presenti a Lissone si confrontano su un possibile fallo di mano in area di rigore. “Non mi sembra fuori dalla sagoma, guarda la posizione del braccio, mi sembra sul corpo”, dice il Var Daniele Paterna che pare orientato a escludere l’assegnazione del penalty. A un certo punto, però, si gira di scatto, guarda indietro e dal labiale si vede chiaramente che afferma: “È rigore”. L’ipotesi è che il designatore Gianluca Rocchi si sarebbe alzato “rapidamente dalla postazione, per “bussare” più volte sul vetro della stanza di Paterna e Sozza per richiamare la loro attenzione e che a loro volta chiameranno l’arbitro per un on field review”. Questo caso è contenuto in un esposto di Domenico Rocca, già archiviato dalla giustizia sportiva.

Sotto la lente della Procura di Milano ci sarebbe pure la mancata espulsione di Bastoni in Inter-Verona nella stagione 2023-24.