Napoli Basket, Leonardo Totè prima di Trento: “Ancora in corsa per i playoff, vogliamo lottare”

La zona retrocessione è dietro di soli quattro punti, ma Leonardo Totè guarda solo in alto, caricando il pubblico e invitandolo a credere ancora nei playoff: "Vogliamo lottare fino alla fine più carichi che mai".

La Guerri Napoli affronta domani, nell’anticipo della ventottesima giornata del Campionato di Serie A, l’Aquila Trento. La partita si disputerà all’Alcott Arena, con inizio alle ore 19:30. Dopo la brutta batosta a Milano contro l’Olimpia, la formazione di Jasmin Repesa deve vincere a tutti i costi per chiudere al più presto il discorso salvezza.

Trento occupa, insieme a Cremona, la nona posizione con 20 punti e precede la guerri di una sola vittoria. La squadra di Coach Cancellieri è reduce dalla sconfitta interna contro Reggio Emilia, la seconda consecutiva dopo la splendida vittoria in casa della Reyer Venezia. Nella gara d’andata, disputata a Trento lo scorso 9 novembre, vittoria degli azzurri per 93-87 in casa di Trento.

A parlare alla vigilia del match-day è il centro Leonardo Totè, il quale sembra credere ancora a qualcosa di più della salvezza:

“Ci aspetta una gara davvero tosta. Affrontiamo Trento, una squadra che gioca molto in campo aperto. Noi dovremmo essere molto bravi a limitare queste loro grandi qualità e cercare di riuscire a correre per trovare canestri facili. Ci sarà bisogno del calore del nostro pubblico per credere nei playoff. Siamo ancora in corsa e vogliamo lottare fino alla fine più carichi che mai.”

La gara Guerri Napoli – Aquila Trento sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Basket (canale 205 bouquet Sky) e sulla piattaforma LBATV.