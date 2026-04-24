Massimo Marianella: "Conte a Napoli ha fatto qualcosa di straordinario. Perché ha vinto uno scudetto e per dove ha lasciato il Napoli"

Massimo Marianella a Sky: “Tutti sanno che Conte lascerà, a Napoli ha fatto un grande lavoro”

A Sky si parla di Napoli-Cremonese 4-0.

Parla Massimo Ugolini:

“La prestazione di Kevin De Bruyne merita un’attenzione particolare, miglior prestazione stagionale, primo gol su azione, sua presenza centrale da subito. Non c’erano i Fab Four, altro argomento di discussione. Con più campo, più spazio a disposizione, ha mostrato i suoi numeri. Il 3-4-2-1 senza i Fab Four va considerato. Alisson ha giocato cinque volte titolare e il Napoli ha vinto quattro volte, lui ha segnato tre gol: merita una considerazione superiore rispetto a quanto non abbia ottenuto fino ad ora”.

Poi prende la parola Massimo Marianella da studio:

“Il Napoli cambierà allenatore, tutti sanno il finale del Napoli, io credo avrà un altro allenatore il prossimo anno. Conte ha fatto qualcosa di straordinario. Perché ha vinto uno scudetto e per dove ha lasciato il Napoli”.