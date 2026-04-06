Terremoto Guerri Napoli: esonerato Alessandro Magro

Due vittorie nelle ultime dodici, una nella ultime nove e rischio retrocessione. Sono queste le motivazioni che hanno portato la società della Guerri Napoli ha esonerare a poche giornate dalla fine Alessandro Magro.

Una pasquetta turbolenta per la Guerri Napoli e i suoi tifosi: Alessandro Magro è stato esonerato. L’ormai ex allenatore del Napoli basketball non sarà in panchina per la prossima decisiva sfida in chiave salvezza contro Treviso. Nonostante un progetto a lungo termine, i risultati degli ultimi mesi hanno portato Rizzetta a prendere la decisione a poche gare dalla fine del campionato.

Nel 2026 infatti la squadra partenopea ha un record di 2-10 e ora è a solo due vittorie sulla zona retrocessione.

Di seguito il comunicato uffiale:

“Napoli Basket comunica di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della prima squadra Alessandro Magro.

La società azzurra desidera esprimere il più sentito ringraziamento a Coach Magro per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto nel corso del suo mandato. Ad Alessandro Magro vanno rivolti i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.”