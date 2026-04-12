Repesa cambia volto alla Guerri Napoli basket: vince e rigenera i giocatori

Batte Treviso 88-71 nello scontro diretto e salvezza ipotecata. Migliori in campo Caruso e Faggian quasi mai protagonisti con Magro. Ancora troppe le palle perse: diciassette

Jasmin Repesa debutta nel migliore dei modi come allenatore della Guerri Napoli vincendo la fondamentale sfida in chiave salvezza contro Treviso per 88-71. Con questa vittoria i partenopei si portano a tre vittorie di vantaggio sulla zona retrocessione ed è ad un passo dalla matematica permanenza nella categoria. Il cambio allenatore ha sicuramente dato nuova linfa ai giocatori della Guerri che hanno messo in campo una mentalità differente senza sciogliersi nei momenti di massima tensione in cui Treviso stava rientrando in partita. Nuova linfa soprattutto per Faggian e Caruso, quasi mai protagonisti con coach Magro, ma che oggi sono stati i migliori in campo per intensità su entrambi i lati del campo. La Guerri Napoli tornerà in campo domenica 19 aprile alle 16:30 in trasferta contro l’Olimpia Milano.

Guerri Napoli – Treviso, l’analisi del match

Primo tempo all’insegna dell’equilibrio alla Alcott Arena in una partita decisiva per la lotta salvezza e le percentuali dal campo lo dimostrano. La Guerri dopo 20 minuti tira con il 30% da due e il 43% da tre, Treviso con il 47% da due e solo il 21% dall’arco. La formazione partenopea è comunque più reattiva in difesa, anche se spesso non riesce a trasformare in attacco i canestri più facili per cui all’intervallo è in vantaggio di soli quattro punti sul 37-33.

Nel secondo tempo la Guerri rientra in campo con un altro piglio e registra un 9-0 di parziale che la porta sul +11, grazie ad un ottimo momento di Leonardo Totè. Di lì in avanti Napoli non si volta più indietro. Ad inizio ultimo quarto Treviso si fa di nuovo sotto con Radosevic arrivando fino a -4, ma gli uomini di Repesa non si lasciano prendere dal panico e mantengono il vantaggio fino alla fine. Il risultato finale è di 88-71.

La Guerri vince soprattutto grazie ai 12 rimbalzi offensivi e l’ottimo 42% dall’arco, nonostante ben 17 palle perse che coach Repesa sicuramente non avrà gradito. Dall’altro lato Treviso paga la poca solidità sotto il ferro e la pessima percentuale al tiro da tre (22%), nonchè la poca lucidità nei momenti decisivi della gara quando avrebbe potuto colmare il gap.

Il tabellino statistico del match

Singoli Parziali: 17-15, 20-18, 22-19, 29-19

Parziali progressivi: 17-15, 37-33, 59-52, 88-71

Guerri Napoli: Mitrou-Long 14 punti; Bolton 13, Caruso 13, El Amin 11, Doyle 9, Totè 9, Faggian 7, Whaley 7, Flagg 5. All. J. Repesa.

Treviso: Pinkins 15 punti; Weber 15, Macura 13, Abdur Rahkman 7, Radosevic 5, Cappelletti 4, Chillo 4, Croswell 4, Miaschi 2, Torresani 2. All. M. Nicola.