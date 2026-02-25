Open Var non è uno strumento di chiarezza, nessuna critica al Var per il gol annullato al Napoli (Repubblica)

È un programma senza contraddittorio, surreali le frasi dell'uomo di Rocchi: "siamo per la centralità dell'arbitro". Direbbe Conte: "ma che significa?"

Open Var non è uno strumento di chiarezza, nessuna critica al Var per il gol annullato (Repubblica)

Ne abbiamo scritto più volte: sicuri che Open Var serva a qualcosa? A noi pare di no. E non solo a noi. Ne scrive oggi Repubblica Napoli, con Marco Azzi, dopo aver guardato la trasmissione di ieri e le strampalate giustificazioni dell’uomo di Rocchi Dino Tommasi che si arrampica sugli specchi pur di giustificare il Var. (E non viene qui trattato l’assurdo che è accaduto in Milan-Parma col Var che pressa tantissimo l’arbitro per concedere la rete contro i rossoneri).

Ma torniamo a Atalanta-Napoli.

Scrive Repubblica Napoli:

Al fischio dell’arbitro Chiffi – che indica con la mano il dischetto mentre l’attaccante del Napoli rotola a terra – dalla sala del Var si sentono lo stesso in sottofondo due quesiti surreali, davanti all’evidenza inequivocabile della scena. “Perché ha dato il rigore?”. E poi. “Ha anche ammonito qualcuno, non capisco chi”. Inizia così la procedura con cui Aureliano e Di Paolo – seduti davanti al monitor – invitano il loro collega a cambiare la sua decisione appena presa sul campo.

A proposito di Open Var, scrive Azzi:

Il sistema è andato in tilt e persino i goffi tentativi di mettere qualche toppa diventano peggiori del buco, compreso il programma in onda su Dazn che dovrebbe essere uno strumento di chiarezza. Invece la puntata in onda ieri – incentrata inevitabilmente sulla controversa sfida di domenica scorsa tra Atalanta e Napoli, ha addirittura aumentato incertezza e confusione.

Repubblica sottolinea come in studio, di fatto, non ci sia contraddittorio. Se non molto blando, aggiungiamo noi.

Repubblica sottolinea che nel caso del rigore, l’uomo di Rocchi dice che il Var ha fatto benissimo a intervenire.

Nel secondo caso, invece, sul gol annullato Gutierrez,

nessuna critica al Var per non aver corretto l’errore bis di Chiffi, perché (testuale) “Per noi la centralità dell’arbitro di campo è più importante”. Ci sarebbe stata bene una domanda: che significa? Conte lo chiese nello scorso campionato a San Siro dopo aver subito un rigore dubbio con l’Inter (contatto lieve tra Anguissa e Dumfries) e gli fu spiegato che in quei casi il Var non può intervenire, che l’entità di un tocco in area è di esclusiva competenza del direttore di gara. A Bergamo è successo esattamente il contrario.