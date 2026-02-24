Aiutateci a credere che non è una questione di peso di alcune società. Aiutateci a credervi perché quest’anno la credibilità del calcio italiano è veramente ridotta all’osso

Aiutateci a credervi sul protocollo Var e sugli errori arbitrali

Ci chiederanno se siamo stati credibili più che credenti. Parafrasando la frase di Giovanni Falcone, oggi alle istituzioni calcistiche (Aia, Figc, Lega Seria A) aiutateci a credervi, siate credibili. Aiutateci a credervi sul protocollo Var e sugli errori arbitrali che stanno diventando chirurgici contro determinate squadre – Napoli e Milan su tutte – e in momenti clou del campionato.

Aiutateci a credere che dopo Napoli-Inter lo sfogo di Marotta contro il rigore dato agli azzurri per fallo di Di Lorenzo non ha condizionato gli arbitraggi dei mesi successivi. Aiutateci a credervi che nonostante gli infortuni e un Napoli il 7 gennaio a un passo dal primo posto gli errori col Verona sono stati un caso. E così pure quelli a Torino con la Juventus e in Coppa Italia contro il Como.

Aiutateci a credere che è una stagione nera per un protocollo sbagliato del Var o un livello troppo basso degli arbitri italiani in questa fase storica. E che la clamorosa decisione di Chiffi a Bergamo come il gol dato al Parma non c’entrano nulla con la telefonata di Elkann, giustamente arrabbiato dopo la simulazione di Bastoni, fatta a Gravina.

Aiutateci a credere che non è una questione di peso di alcune società in affari con grandi capitali internazionali e, spesso, indebitate tanto da rendere fondamentale il loro passaggio in Champions League la prossima stagione. Aiutateci a credervi perché quest’anno la credibilità del calcio italiano è veramente ridotta all’osso e fra un mese la nazionale si gioca il ritorno ai mondiali che mancano da 12 anni. Aiutateci a credervi che il “pezzotto”, in fondo, non è più credibile di voi permettendo a tanti tifosi di pagare a un giusto prezzo lo spettacolo triste di questa Serie A.