Zazzaroni: «Conte ha vinto sei mesi fa partendo dal decimo posto, c’è un accanimento assurdo nei suoi confronti»

A Radio Deejay: «In estate juventini e milanisti lo avrebbero preso e ripreso facendo carte false. Ora tutti sparano su di lui, a partire dagli interisti»

Ai microfoni di Radio Deejay, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha fatto il punto sulla situazione del Napoli e ha parlato di Antonio Conte. A suo avviso, il tecnico è al centro di molte discussioni, tra tifosi e media, e spesso viene giudicato più per la sua immagine che per i risultati sul campo. Ha raccontato:

«Mi sono beccato di tutto perché l’ho difeso e lo difenderò sempre: ho letto delle robe, ti giuro… C’è un accanimento nei suoi confronti: in estate juventini e milanisti lo avrebbero preso e ripreso facendo carte false. Anche gli interisti ce l’hanno con Conte, li ha riportati al successo. Tanta gente parla senza parlare con allenatori, presidenti, giocatori e dirigenti: scoprire nel 2025 com’è fatto Conte è vergognoso.»

Le parole di Zazzaroni

Sulla comunicazione di Antonio Conte e le critiche ricevute negli ultimi mesi, ecco il commento che mette le cose in chiaro:

«E’ ridicolo, è social. Conte è questo ed è sempre stato questo: prendere o lasciare. Il calcio è sempre quello: la comunicazione ha un valore quando vinci, quando perdi non esiste perché ti massacrano comunque. Adesso hanno messo Conte contro Chivu perché Chivu ha la nuova comunicazione: ma Cristian è bravo e sta vincendo. Quando perderà due partite, la comunicazione andrà in secondo piano. Questa è l’Italia, c’è gente che vuole soltanto rompere le palle. Antonio ha vinto sei mesi fa con una squadra partita dal decimo posto, ma di cosa parliamo.»

La Gazzetta riflette se la pausa di Conte più che di riposo sia di riflessione