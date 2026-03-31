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Garcia: “Lukaku? Serve tempo, è anche una questione mentale”

Il ct del Belgio: "Si è deciso di non operarlo dopo l'infortunio. Sperava di recuperare prima. E' importante che torni in perfetta forma per la Nazionale e il Napoli". 

Lukaku

Mg Verona 28/02/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Romelu Lukaku

Il ct del Belgio Rudi Garcia, in conferenza stampa per presentare l’amichevole contro il Messico, ha parlato della situazione legata a Romelu Lukaku. L’attaccante aveva lasciato il raduno della Nazionale ma non era tornato a Napoli ad allenarsi.

Ieri, attraverso un messaggio sui social, ha spiegato di avere un problema fisico che sta curando in Belgio.

Le parole di Garcia

Romelu Lukaku si è infortunato e si è deciso di non operarlo. Il recupero quindi richiede tempo, è comprensibile che non sia ancora al 100%. E’ anche una questione mentale, perché sperava di recuperare completamente prima. Questo è importante per tutti, compreso il Napoli. E’ importante che torni in perfetta forma“.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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