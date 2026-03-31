Alla Rai: "Quando i risultati non arrivano, i ragazzi della Nazionale sono i primi a soffrirne. In silenzio, cercano di mostrarsi forti, ma non è così. Daranno tutto"

In un’intervista concessa in esclusiva alla Rai, Gennaro Gattuso ha parlato della responsabilità che sente per il match di stasera contro l Bosnia.

Le parole di Gattuso

“In questi giorni trascorsi insieme il clima è sempre stato positivo. Stasera ci giochiamo molto, in una gara fondamentale. L’abbiamo preparata nel modo giusto, consapevoli di affrontare una squadra dotata di tecnica e forza fisica. Servirà sicuramente una grande prova da parte nostra.

Quando i risultati non arrivano, i ragazzi della Nazionale sono i primi a soffrirne. In silenzio, cercano di mostrarsi forti, ma non è così. Posso garantire che daranno tutto.

Sulla Bosnia

“La Bosnia è una squadra con qualità e limiti, ma è scorbutica. I primi 15-20 minuti saranno infuocati: partiranno fortissimo e noi dovremo essere bravi a resistere e rispondere colpo su colpo.

Hanno questa caratteristica (sono molto fallosi, ndr). Dobbiamo innanzitutto essere bravi a non reagire. L’arbitro è molto esperto, uno che sa farsi rispettare.

Avverto la pressione, la responsabilità verso chi mi sta intorno, come se avessi un intero Paese sulle spalle.”