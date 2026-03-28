Alla Gazzetta: "Una caratteristica che non abbiamo a centrocampo e nemmeno con Dimarco. Anche Spinazzola rischia e tenta spesso il dribbling; contro la Bosnia me lo aspetto a partita in corso".

Massimo Mauro è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista della partita dell’Italia contro la Bosnia di martedì 31 marzo, finale play-off per raggiungere i prossimi Mondiali. L’ex giocatore punta su Matteo Politano.

Secondo Mauro, sarà l’esterno del Napoli ad essere decisivo nel match della Nazionale, come anche Leonardo Spinazzola, che potrebbe subentrare a partita in corso.

Massimo Mauro elogia Politano e Spinazzola

Secondo lei la vittoria di Bergamo ha un po’ liberato mentalmente il gruppo?

“Non può accadere, anche perché adesso si gioca un’altra partita dove non si può sbagliare. Poi c’è la difficilissima gestione nervosa di una gara che può finire ai rigori: perché se ci arrivi, alla fine, non hai perso, però per la squadra più forte è negativo arrivarci. Ma alla fine non hai perso. Insomma, non sarà facile“.

Quale sarà secondo lei la chiave tattica della partita?

“Spero che Politano riesca a fare molti dribbling, perché la cosa più complicata sarà trovare la superiorità numerica e lui è l’unico che ha questa voglia di saltare l’uomo. Una caratteristica che non abbiamo a metà campo, con Tonali, Barella, e Locatelli, ma nemmeno dall’altro lato con Dimarco, che è un calciatore che tenta di ricevere palla in profondità per tirare in porta. C’è solo un altro giocatore in questa Nazionale che potrebbe farlo…“.

Di chi si tratta?

“Spinazzola. Lui è uno che rischia e che tenta spesso il dribbling. Mi ricordo quello degli Europei: fino a quando non si è fatto male, era uno spettacolo. Contro la Bosnia potrebbe essere utile, perché entra in campo e dribbla. O almeno ci prova sempre. Me lo aspetto a partita in corso“.