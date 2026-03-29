A Vivo Azzurro: "Ho ritrovato mister Gattuso ancora più carico rispetto al Napoli. È un grande motivatore e chiede sempre il massimo a tutti, sia in partita sia in allenamento.”

Matteo Politano, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, ha parlato in un’intervista a Vivo Azzurro alla vigilia della decisiva sfida contro la Bosnia, match che vale l’accesso al prossimo Mondiale. Il giocatore del Napoli ha raccontato sensazioni, ambizioni e l’importanza del momento che sta vivendo l’Italia, sottolineando la necessità del supporto di tutto il Paese per raggiungere l’obiettivo.

Ecco le sue parole:

“È da un paio di mesi che il nostro unico pensiero è andare al Mondiale, ce lo meritiamo, ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Senza grossi proclami, ma neanche nascondendosi troppo.”

Le parole di Matteo Politano

Che partita vi aspetta contro la Bosnia?

“Sappiamo tutti quello che ci giochiamo. Per me e per qualcun altro non più giovane sarà probabilmente l’ultima occasione, ci teniamo a sfruttarla. Agli italiani chiedo di starci vicini, devono sapere che daremo il massimo per andare a questo Mondiale.”

Cosa avete provato dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord?

“Era fondamentale liberarci da questo peso che avevamo durante la partita, soprattutto nel primo tempo vedevamo qualche mostro. Appena siamo riusciti a fare il gol dell’1-0 ci siamo sbloccati. Siamo felici di aver raggiunto questo primo traguardo.”

Come si prepara ora la sfida contro la Bosnia?

“Siamo concentrati e adesso abbiamo qualche giorno per recuperare le forze e per prepararci a quest’altra battaglia. Dobbiamo partire forte e non farci condizionare né dagli avversari né dal clima. Siamo abituati a giocare con le pressioni.”

Qual è la forza di questo gruppo?

“La nostra forza sta nell’aiutarci sempre, in qualsiasi circostanza. Anche nell’ultima partita credo si sia visto che andiamo tutti dalla stessa parte.”

Che rapporto hai con il ct Gattuso?

“L’ho ritrovato ancora più carico rispetto al Napoli. Il mister è uno che ci tiene tantissimo al gruppo, non vuole egoismi. È un grande motivatore e chiede sempre il massimo a tutti, sia in partita sia in allenamento.”