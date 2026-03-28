A Stile Tv: "A fine campionato parleremo col Napoli. Per le ultime partite sarà a disposizione di Conte. Ha avuto un infortunio antipatico, più che grave".

Mario Giuffredi, agente di Antonio Vergara, ha parlato a Stile Tv del suo assistito e del rinnovo di contratto con il Napoli. Vergara è fermo ai box al momento per una lesione alla fascia plantare, e ci vorrà ancora un po’ per rivederlo in campo.

Di seguito, le parole di Giuffredi:

“Credo che per le ultime due o tre partite possa essere a disposizione di Conte. Ha avuto un infortunio antipatico, più che grave. Credo che per fine aprile o inizio maggio possa essere pronto, in modo da finire il campionato giocando, anche se resta il rammarico di essersi infortunato quando era protagonista col Napoli e quando poteva avere la chiamata in Nazionale“.

Sul rinnovo, Giuffredi ha spiegato:

“Vergara si è imposto con una forza che difficilmente trovi in un esordiente. Tutti i club lo hanno visionato e si sono resi conto della sua importanza. Aspettiamo fine campionato, poi parleremo con il club e come sempre cercheremo di fare le cose per bene e nell’interesse comune di tutti“.