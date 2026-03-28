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Vergara, l’agente: “Rinnovo? I club ora conoscono la sua importanza”

A Stile Tv: "A fine campionato parleremo col Napoli. Per le ultime partite sarà a disposizione di Conte. Ha avuto un infortunio antipatico, più che grave".

Vergara come maradona

Ni Napoli 28/01/2026 - Champions League / Napoli.-Chelsea / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Antonio Vergara

Mario Giuffredi, agente di Antonio Vergara, ha parlato a Stile Tv del suo assistito e del rinnovo di contratto con il Napoli. Vergara è fermo ai box al momento per una lesione alla fascia plantare, e ci vorrà ancora un po’ per rivederlo in campo.

Di seguito, le parole di Giuffredi:

Credo che per le ultime due o tre partite possa essere a disposizione di Conte. Ha avuto un infortunio antipatico, più che grave. Credo che per fine aprile o inizio maggio possa essere pronto, in modo da finire il campionato giocando, anche se resta il rammarico di essersi infortunato quando era protagonista col Napoli e quando poteva avere la chiamata in Nazionale“.

Sul rinnovo, Giuffredi ha spiegato:

Vergara si è imposto con una forza che difficilmente trovi in un esordiente. Tutti i club lo hanno visionato e si sono resi conto della sua importanza. Aspettiamo fine campionato, poi parleremo con il club e come sempre cercheremo di fare le cose per bene e nell’interesse comune di tutti“.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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