Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro gli Stati Uniti, Rudi Garcia (ct del Belgio) ha toccato anche la spinosa questione Lukaku.

Le parole di Garcia

“Romelu non si sentiva al 100% e doveva ancora seguire un percorso specifico per recuperare. È normale che voglia essere al massimo della condizione. Quando non lo si è, anche la testa incide molto, perché c’è il timore di farsi male di nuovo. Lo sappiamo, lo capiamo. Abbiamo parlato anche con lo staff medico. Totti ebbe lo stesso tipo di infortunio. Sappiamo che serve parecchio tempo per riprendersi da un problema del genere.

De Bruyne si è operato, mentre Romelu sta lasciando che l’infortunio guarisca senza interventi. Questa è una differenza importante. Spero possa tornare presto a Napoli e giocare con maggiore continuità lì. È fondamentale per il club e per noi che ritrovi al più presto la piena forma. Bisogna far capire a tutti che a Romelu va data la possibilità di fare ciò che è meglio per tornare al suo livello, sia dal punto di vista fisico che mentale.”