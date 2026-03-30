Edin Dzeko ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match della sua Bosnia contro l’Italia, finale play-off per accedere al prossimo Mondiale. L’ex Roma e Fiorentina ha anche rilasciato alcune dichiarazioni in merito a quanto accaduto con Federico Dimarco: l’esterno dell’Inter era stato ripreso dalla Rai mentre esultava al passaggio del turno della Bosnia.

Le parole di Dzeko

In conferenza, Dzeko ha spiegato:

“Abbiamo visto tutti quello che è successo. E’ una cosa normalissima. Tutti noi abbiamo le preferenze. Forse la mia era di non giocare contro l’Italia in questa finale. Non posso esultare perché ci gioco contro. Però ovviamente oggi bisogna essere attenti e intelligenti, con i social tutto diventa normale, si ingigantisce. L’abbiamo vista la reazione. L’Italia non voleva giocare in Galles, non so perché. Noi siamo andati lì, senza paura, e abbiamo vinto. Non so perché l’Italia deve avere paura di Galles o Bosnia. È una Nazionale incredibile, che ha vinto quattro Mondiali, se ha paura di giocare in Galles, qualcosa non funziona. Forse dobbiamo vedere anche in questo modo che possono soffrire in questa partita. Si giocano tanto dopo due Mondiali persi. Vuol dire che hanno paura. Dimarco mi ha scritto che non voleva offendere nessuno, gli ho risposto ‘di che parliamo’, non ci sono problemi“.