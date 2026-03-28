In conferenza stampa: "Non conosco tutti i particolari di ciò che è successo tra le due parti. Questa vicenda non è positiva per nessuno, nemmeno per il Belgio, perché abbiamo bisogno di lui."

Intervenuto in conferenza stampa per presentare l’amichevole contro gli Stati Uniti, Kevin De Bruyne ha risposto a diverse domande sul match e sulla sua condizione fisica. Non poteva mancare la domanda sul caso Lukaku.

Le parole di De Bruyne

C’è sempre molto rumore intorno al Napoli. Situazioni come questa vengono ingigantite parecchio lì. Non conosco tutti i particolari di ciò che è successo tra le due parti. Ma la stagione di Romelu non è stata semplice. Ha avuto vari problemi, tra cui quell’infortunio. Questa vicenda non è positiva per nessuno, nemmeno per il Belgio, perché abbiamo bisogno di lui.