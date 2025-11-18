Alcaraz salta la Coppa Davis per il problema muscolare accusato contro Sinner: ha un edema (Radio Cope)

Giocare significherebbe alto rischio di infortunio. Il murciano è a Bologna. "Farò di tutto per giocare". Ma i media spagnoli dicono che non ci sarà

Carlos Alcaraz è a Bologna con il sorriso, sereno, parte di una squadra che sperava di ritrovarsi completa nel momento decisivo. Ma lo scenario è cambiato nel giro di poche ore. La voce lanciata dalla trasmissione spagnola “El Partidazo” di Cope non lascia margini: il numero uno spagnolo non dovrebbe giocare le Finals di Coppa Davis. Una notizia che pesa come un macigno sulla vigilia del quarto di finale contro la Repubblica Ceca. Lo riporta Abc

Secondo quanto riportato dal programma radiofonico, il tennista murciano convive con “un edema muscolare alla gamba destra” e scendere in campo comporterebbe “un alto rischio di infortunio”. Una diagnosi che, a quel livello, significa una cosa soltanto: fermarsi per non compromettere il futuro.

E pensare che Alcaraz, durante l’arrivo nel ritiro italiano, si era mostrato brillante e disponibile. “Alcaraz, arrivato sorridente e sereno al ritiro della squadra spagnola a Bologna, subisce un infortunio ad altissimo rischio per il giocatore, che potrebbe concludersi con la rottura”, ha riportato ancora Cope. La Spagna aveva immaginato una gestione prudente: Alcaraz avrebbe giocato solo il singolare, e solo se si fosse arrivati ai quarti. Ma la prudenza non è bastata.

🚨 Noticia @partidazocope 💥 Informa @agarciamuniz ❌ Carlos Alcaraz no va jugar la Copa Davis 🏥 Tiene un edema muscular y hay un riesgo muy alto de romperse 🎾 Jaume Munar y Pablo Carreño jugarán individuales y Marcel Granollers y Pedro Martínez, dobles 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/i8QyaCTpjH — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 17, 2025

A sostituirlo saranno Jaume Munar e Pablo Carreño nei singolari, mentre Marcel Granollers e Pedro Martínez formeranno la coppia di doppio. È lo stesso Ángel García a confermarlo nel programma sportivo: “Jaume Munar e Pablo Carreño giocheranno i singolari, mentre Marcel Granollers e Pedro Martínez formeranno la coppia di doppio.”

Il problema di Alcaraz risale alla finale con Sinner a Torino

Il problema al bicipite femorale destro risale alla finale delle ATP Finals contro Jannik Sinner. Domenica, nel pieno della battaglia, Alcaraz ha avvertito un fastidio dietro la coscia. “Ho sentito qualcosa nei muscoli posteriori della coscia dopo aver provato a rispondere a un servizio”, ha raccontato dopo la partita. Ha continuato a giocare, con una fasciatura compressiva, provando a non pensarci troppo: “A volte mi è passato per la mente il pensiero di come sarebbe stato se avessi fatto le cose folli che faccio di solito. Ma sono riuscito a giocare bene.”