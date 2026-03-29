La Guerri Napoli si sgretola nell’ultimo quarto e perde a Cremona

Dopo la netta vittoria contro Varese, la Guerri Napoli era chiamata a dare continuità oggi a Cremona contro la Vanoli per dimostrare di aver superato definitivamente il periodo difficile. Così non è stato. I lombardi, reduci da quattro sconfitte di fila, hanno vinto 88-81 e hanno superato i partenopei in classifica. La Guerri, dopo un ottimo terzo quarto, si è fatta travolgere dalla furia di Aljami Durham (36 punti con 13/14 al tiro) nell’ultimo quarto, perdendo completamente la bussola del gioco. Per Napoli top scorers Bolton e Totè, rispettivamente autori di 20 e 18 punti. Napoli è ora ferma al 12° posto con otto vittorie su ventidue partite e l’ottavo posto per i playoff è ancora più distante.

Vanoli Cremona – Guerri Napoli, l’analisi

Il primo tempo tra le due squadre è tutt’altro che entusiasmante. Il primo quarto finisce 16-17 per i napoletani, ma è una partita frenetica e poco precisa. Da ambo i lati ci sono molte palle perse (10 per Cremona, 7 per Napoli) e parecchi errori al tiro. Solo sul finire della seconda frazione il match si ravviva grazie ad un El-Amin sbloccato rispetto ad inizio gara: dopo 10 errori consecutivi al tiro, realizza 9 punti con tre triple e aiuta la Guerri a chiudere avanti 38-36 all’intervallo. Per Napoli bene anche Bolton, unico motore offensivo del primo quarto, mentre per Cremona il migliore è Durham con 11 punti dopo venti minuti. Se la Guerri soffre il tiro da due nei primi due quarti di gioco (5/19), la Vanoli è disastrosa dall’arco (1/11).

Il secondo tempo è un’altra storia. Le squadre prendono ritmo e offensivamente si sbloccano. Il terzo quarto è di Napoli che riesce a raggiungere anche gli undici punti di vantaggio, mettendo così le mani sulla partita. Nell’ultimo quarto, al contrario, la Vanoli Cremona, guidata da un’incredibile Durham, piazza un parziale di 17-6 andando in vantaggio 78-74. Di lì in poi la Guerri si perde e non ritrova più fiducia, non riuscendo a recuperare lo svantaggio. Finisce 88-81.

Elencare le statistiche delle due squadre sarebbe superfluo. Basta sottolineare ancora una volta i limiti mentali della squadra di coach Alessandro Magro che, come altre volte in questa stagione, cade vistosamente da un momento all’altro non appena prende una spallata.

Il tabellino statistico del match

Singoli parziali: 16-17, 20-21, 25-30, 27-13

Parziali progressivi: 16-17, 36-38, 61-68, 88-81

Vanoli Cremona: Durham 34, Ndiaye 10, Udom 10, Casarin 8, Battle 7, Anigbogu 6, Willis 5, Burns 4, Veronesi 4, Grant

Guerri Napoli: Bolton 20, Toté 18, El-Amin 17, Caruso 9, Doyle 8, Flagg 5, Marshall 2, Whaley 2, Faggian, Gentile.