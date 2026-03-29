Kimi Antonelli: «Ho imparato anche a fare la lavatrice» (Repubblica)

Con la vittoria in Giappone ha sorpassato Russell ed è in testa al Mondiale, ma sente di avere ancora tanto da imparare: «Jannik ha ottenuto di più rispetto a me, io sono solo agli inizi, però per ora sta andando bene».

Dopo il Gran Premio di Cina, Kimi Antonelli vince anche in Giappone, è in testa al Mondiale. Il pilota italiano, intervistato da Repubblica alla vigilia del Gran Premio aveva sottolineato l’importanza di non perdere la concentrazione «Perché dopo il successo di Shanghai non volevo assolutamente abbassare la guardia, avevo un po’ il timore, sapevo che sarebbe bastato un attimo per farsi trasportare dal momento e perdere il focus».

Kimi è riuscito nel suo intento. È il suo momento magico dal momento che a Suzuka ha bissato il trionfo in Cina e con la vittoria in Giappone si è preso anche la testa della classifica iridata, sorpassando George Russell che ha chiuso soltanto quarto, preceduto anche dalla McLaren di Oscar Piastri e dalla Ferrari di Charles Leclerc. Ma per lui continuano a contare le cose semplici, ha anche imparato a fare la lavatrice: «non mischio i colori per evitare che esca una maglietta di una tonalità diversa, me la cavo a casa da solo e mi piace anche se mia madre mi sta ancora aiutando e ho ancora tanto da imparare».

Come italiano viene spesso paragonato a Sinner: «Jannik ha ottenuto di più rispetto a me, io sono solo agli inizi, però per ora sta andando bene».