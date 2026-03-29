Verstappen: “La Formula 1 vuole che resti? Così non è divertente”
A Viaplay, nel post gara: "Devo capire bene cosa desidero davvero per il futuro, e mi riferisco ovviamente alla Formula 1. Ci rifletterò nelle prossime settimane"
Max Verstappen non sembra più essere così certo di continuare in F1. Le sue parole a Viaplay.
Verstappen sul suo futuro
“Devo capire bene cosa desidero davvero per il futuro, e mi riferisco ovviamente alla Formula 1. Ci rifletterò nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. La vita va avanti e non ruota solo attorno alla Formula 1. Ci sono molte altre cose che si possono fare. La Formula 1 vuole che resti? Allora deve continuare a essere divertente.”
Parole di addio o semplice amarezza per i nuovi regolamenti tecnici della F1? Beh, come si dice: lo scopriremo solo vivendo.