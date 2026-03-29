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Verstappen: “La Formula 1 vuole che resti? Così non è divertente”

A Viaplay, nel post gara: "Devo capire bene cosa desidero davvero per il futuro, e mi riferisco ovviamente alla Formula 1. Ci rifletterò nelle prossime settimane"

Verstappen

Red Bull Racings’s Dutch driver Max Verstappen speaks to the press ahead of the Formula 1 Japanese Grand Prix in Suzuka on March 26, 2026. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Max Verstappen non sembra più essere così certo di continuare in F1. Le sue parole a Viaplay.

Verstappen sul suo futuro

“Devo capire bene cosa desidero davvero per il futuro, e mi riferisco ovviamente alla Formula 1. Ci rifletterò nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. La vita va avanti e non ruota solo attorno alla Formula 1. Ci sono molte altre cose che si possono fare. La Formula 1 vuole che resti? Allora deve continuare a essere divertente.”

Parole di addio o semplice amarezza per i nuovi regolamenti tecnici della F1? Beh, come si dice: lo scopriremo solo vivendo.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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