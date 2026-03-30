Coach Magro dopo Cremona: “Squadra fragile, sconfitta che brucia”

Il coach della Guerri Napoli, Alessandro Magro, ha commentato in conferenza stampa la settima sconfitta nelle ultime otto gare, stavolta contro la Vanoli Cremona per 88-81. Una sconfitta figlia di un quarto quarto disastroso perso 13-27 e di mancanza di soluzioni per arginare Durham, autore di 36 punti.

Questo il commento del coach ex Brescia:

“Abbiamo disputato per larghi tratti una partita in controllo, a parte le basse percentuali. La Vanoli è stata brava ad alzare il livello di fisicità e noi abbiamo perso dei palloni pesanti. Siamo andati in affanno senza riuscire a fare bene in attacco e da quel punto in poi siamo venuti meno anche dal punto di vista difensivo concedendo canestri troppo facili. Durham ha fatto una partita di altissimo livello ed è stato decisivo. E’ una sconfitta che brucia perché abbiamo condotto la partita per gran parte del tempo mentre nel finale ci siamo disuniti, sbagliando anche le scelte offensive. Senza un play puro abbiamo faticato è la squadra si è sciolta perché un po fragile. Con queste percentuali è molto difficile vincere in trasferta.”

La Guerri Napoli tornerà in campo sabato prossimo 4 Aprile affrontando in trasferta la Germani Brescia vicecampione d’Italia alle 18:15.