Dopo la vittoria contro Varese, serve continuità di risultati e la partita di domani a Cremona è fondamentale. A dirlo è proprio il coach dei napoletani, Alessandro Magro, che ha presentato la gara.

Domenica 29 marzo alle ore 17.00 (con diretta su LBATV), la Vanoli Basket Cremona, in cerca di riscatto dopo il k.o. subito a Treviso, ospiterà la Guerri Napoli, reduce invece da una netta vittoria interna contro Varese. Nel match di andata di questa stagione, disputato lo scorso 14 dicembre, i campani si sono però imposti in modo netto per 102-76, guidati da Flagg (21 punti, 6 rimbalzi e 6 assist) e Bolton (15 punti e 6 assist), in quello che è anche l’unico scontro diretto archiviato finora tra i due allenatori, Alessandro Magro e Pierluigi Brotto.

Per la sfida in terra lombarda, la Guerri Napoli dovrà fare i conti con un’infermeria affollata: Naz Mitrou-Long è infatti out a causa della frattura della falange distale del quarto dito della mano destra, mentre Kristupas Zeimaitis è indisponibile per una frattura mandibolare sinistra.

A presentare la gara è stato il coach dei campani, Alessandro Magro: “Affrontiamo la Vanoli in una partita importante anche in ottica playoff vista la classifica delle squadre. Dobbiamo continuare a costruire dopo la partita con Varese. Cremona è una squadra che ama giocare in velocità, con tanti giocatori che attaccano il ferro e tirano da 3 punti. Giocano con quintetti molto dinamici. Ci sono tanti punti in comune rispetto all’ultima partita giocata con Varese. Abbiamo proseguito a lavorare su tanti concetti per continuare a crescere insieme con il nuovo assetto. Arriviamo da una settimana di allenamento al completo e la squadra sta trovando sempre più la chimica. Servirà una partita di grande energia per vincere in trasferta. Dovremo essere disciplinati a controllare il ritmo del gioco ed i rimbalzi. E’ importante condividere il pallone. Questa sarà l’identità che cercheremo di avere fino alla fine del campionato.”