F1: Bearman esce di pista a 306km/h, i piloti: così è pericoloso

È andato contro le barriere dopo aver sterzato per evitare di colpire l’auto di Colapinto. Bearman stava usando potenza elettrica extra – la modalità boost – mentre Colapinto aveva esaurito le batterie. Sotto accusa il regolamento

Attimi di paura per Oliver Bearman, pilota della Haas, che durante il Gran Premio del Giappone è finito fuori pista riportando una contusione al ginocchio. L’incidente era francamente evitabile, come sottolineato dallo stesso Carlos Sainz. Il punto del Telegraph e dal Guardian.

Incidente Bearman, cosa è successo

Riporta il Guardian:

Bearman è uscito di pista a 190 mph (miglia orarie, sarebbero 306 km/h)e la sua auto è stata scagliata contro le barriere, dopo che ha dovuto sterzare per evitare di colpire l’auto di Franco Colapinto, che procedeva più lentamente.

La differenza di velocità, pari a 50 km/h, è stata causata dal fatto che Bearman stava usando potenza elettrica extra – la modalità boost – proprio mentre Colapinto procedeva molto più lentamente a causa dell’esaurimento dell’energia. Molti avevano avvertito che questo scenario sarebbe stato probabile con le nuove regolazioni, dato che la gestione dell’energia elettrica è ora parte integrante delle gare.

Le dichiarazioni di Sainz…

Dopo l’incidente a Suzuka, il pilota della Williams, Carlos Sainz, ha affermato con fermezza che bisognava intervenire. “Abbiamo avvertito che sarebbe successo,” ha detto. “Questo tipo di differenze di velocità e incidenti erano inevitabili, e non sono per niente soddisfatto di quanto fatto finora. Speriamo di trovare una soluzione migliore che non crei queste enormi differenze di velocità e un modo più sicuro di correre.”

… e quelle della Fia

“Sono previsti diversi incontri ad aprile per valutare il funzionamento delle nuove regolazioni e determinare se siano necessarie modifiche. La Fia continuerà a collaborare strettamente e in maniera costruttiva con tutte le parti interessate per garantire il miglior risultato possibile per lo sport, e la sicurezza rimarrà sempre un elemento centrale della missione della Fia.”

Il punto del Telegraph

Le parole di Bearman:

“Sto assolutamente bene. È stato un momento spaventoso, ma va tutto bene, ed è la cosa principale. L’auto è un po’ malconcia, ma ora abbiamo un mese per resettare. Posso solo scusarmi con il team dal profondo del cuore, perché è molto lavoro per loro. È stata una velocità eccessiva enorme – 50 km/h in più, che è irreale… fa parte di questi nuovi regolamenti a cui dobbiamo abituarci. Ma ho sentito di non avere molto spazio data l’enorme velocità che stavo portando. E ne abbiamo parlato venerdì con gli altri piloti e con i commissari: dobbiamo essere più flessibili e preparati per queste enormi differenze di velocità. Come gruppo abbiamo avvertito la Fia di cosa può succedere e questo è stato un risultato davvero sfortunato della massiccia differenza di velocità che non avevamo mai visto prima in F1 fino a questi nuovi regolamenti.

I piloti l’avevano predetto

Dopo la prima gara della stagione a Melbourne, Lando Norris della McLaren aveva avvertito che i piloti sarebbero potuti “volare oltre le recinzioni e causare molti danni” se la Fia non avesse fatto modifiche per mitigare queste differenze di velocità. “A seconda di cosa fanno i piloti, si possono avere differenze di 30, 40, 50 km/h. E quando qualcuno colpisce un altro pilota a quella velocità, puoi volare, oltrepassare la recinzione e farti molto male, e forse anche agli altri. È una cosa davvero terribile da immaginare.”

Ancora Sainz:

“Qui siamo stati fortunati che ci fosse una via di fuga. Ora immaginate Baku, Singapore o Las Vegas, tutti circuiti cittadini, con queste differenze di velocità accanto ai muri. La Gpda [Grand Prix Drivers’ Association] ha detto che dobbiamo cambiare qualcosa presto se non vogliamo che questi incidenti accadano.