A Vanity Fair: "Gareggiare col crociato rotto? Tutti dicevano che ero irresponsabile e che stavo togliendo il posto a qualcun altro, sciocchezze. Non sono pazza. So cosa posso fare".

Lindsey Vonn, dopo l’incidente avuto alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ha rischiato di perdere la gamba; tuttavia, non ha escluso un possibile ritorno sugli sci, nonostante quanto subito nelle ultime settimane.

Le parole di Vonn

Vonn ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair, in cui ha dichiarato:

“Non voglio che le persone si soffermino su questo incidente e mi ricordino per questo. Quello che ho fatto prima delle Olimpiadi non era mai stato fatto prima. Ero numero uno in classifica. Nessuno ricorda che stavo vincendo. Non mi piace chiudere la porta a nulla, perché non si sa mai cosa può succedere. Non ho idea di come sarà la mia vita tra due, tre o quattro anni. Potrei avere figli. Potrei non averne e voler tornare a gareggiare. Potrei vivere in Europa. Potrei fare qualsiasi cosa. È difficile dirlo con questo infortunio. È davvero devastante. Sento davvero che è stata una terribile ultima discesa con cui concludere la mia carriera“.

Ha difeso la sua decisione di gareggiare, nonostante il crociato rotto:

“Tutti dicevano che ero irresponsabile e che stavo togliendo il posto a qualcun altro, e tutte queste sciocchezze. Non sono pazza. So cosa posso fare e cosa non posso fare“.

Ha poi aggiunto:

“Mi ero abituata a non gareggiare. Ma poi si è riacceso qualcosa: “Oh, mi manca tutto questo”“.