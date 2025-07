L’elogio del Guardian a Girelli: “Incarna il calcio femminile italiano, spettacolare il tiro a giro contro il Portogallo”

L’Italia non è riuscita a centrare ieri la qualificazione ai quarti all’Europeo femminile contro il Portogallo; il match è terminato 1-1 e, dunque, qualificazione rimandata all’ultima giornata contro la Spagna. Ma a prendersi la scena della partita è stato il gran gol di Cristiana Girelli, 59esimo con la maglia della Nazionale.

Girelli incarna il calcio femminile italiano

Anche il Guardian celebra il gesto della calciatrice azzurra, che in questo Europeo è capitana dell’Italia:

Le Azzurre hanno creato le migliori occasioni. Girelli è stata al centro dell’azione diverse volte, costringendo a due grandi parate Morais. Portogallo spesso graziato dalla fortuna. Quando l’attaccante della Juventus ha colpito su cross basso di Sofia Cantore, la palla sembrava destinata ad andare in rete, ma Morais ha istintivamente bloccato il tiro un piede. Girelli è un personaggio che incarna il calcio femminile in Italia e in questa competizione finora ha lasciato il segno con uno spettacolare tiro a giro che non ha dato alcuna possibilità alla portiera avversaria di arrivarci. Mentre si commuoveva durante i festeggiamenti del gol, il significato di quel momento era inciso sul volto dell’attaccante. Ora l’Italia ha bisogno di un punto in un match difficile contro la Spagna per garantirsi un posto ai quarti di finale; il Portogallo si giocherà tutto con il Belgio.

Occasione sprecata per l’Italia di Soncin. Con una vittoria nella giornata odierna i quarti potevano essere già conquistati con addirittura mire sul passaggio da prime. La Spagna avrà dalla sua la forza di poter anche pareggiare per arrivare prima anche se conoscendo il modus operandi spagnolo per certo non si accontenteranno di un pareggio.

Al gol di Girelli al settantesimo minuto risponde Gomes negli ultimi minuti che inchioda il risultato sull’1-1 nella splendida cornice di Ginevra. Prima del gol le italiane erano già andate vicino al gol ma la traversa aveva negato il vantaggio a Salvai.