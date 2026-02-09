Il Napoli femminile sfascia i pronostici e si prende i riflettori della Serie A, è quarto dietro Juve, Inter e Roma
Il club non appartiene, però, alla società maschile come le altre squadre. Il CorSport: “Solo applausi per il Napoli Women, in stato di grazia. C'è quel profumo di Europa che si spera stimoli l'impresa”.
Il Napoli femminile sta dimostrando di essere la squadra rivelazione della Serie A. A nove giornate dalla fine, è quarta in classifica, dietro le grandi forze del campionato Juventus, Inter e Roma. Un club che, ricordiamo, è scisso da quello maschile rispetto alle altre società; questo fa ancora più onore all’impresa che le azzurre stanno portando avanti. Ieri la terza vittoria consecutiva, 3-1 contro la Ternana neopromossa.
Il Corriere dello Sport scrive:
E sì, l’Inter alla settima vittoria di fila e la Juventus alla terza, ma solo applausi e riflettori sono per il Napoli Women che cala il tris alla Ternana. E va bene che le umbre sono in una stagione disastrata, ma nulla toglie alle azzurre che viceversa sono in stato di grazia: terza vittoria consecutiva, quarto posto, alle spalle delle big three Roma, Inter e Juventus, e quell’insostenibile profumo di Europa, che si spera non ubriachi e semmai stimoli l’impresa. La testa e i muscoli del campionato sono già proiettati alla prossima giornata, in cui la vetta della classifica potrebbe subire qualche smottamento se Napoli e Lazio manterranno questo orgoglio di sfascia-pronostici: una va in casa Roma, l’altra in casa Juventus.