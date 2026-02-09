Il Napoli femminile sfascia i pronostici e si prende i riflettori della Serie A, è quarto dietro Juve, Inter e Roma

Il Napoli femminile sta dimostrando di essere la squadra rivelazione della Serie A. A nove giornate dalla fine, è quarta in classifica, dietro le grandi forze del campionato Juventus, Inter e Roma. Un club che, ricordiamo, è scisso da quello maschile rispetto alle altre società; questo fa ancora più onore all’impresa che le azzurre stanno portando avanti. Ieri la terza vittoria consecutiva, 3-1 contro la Ternana neopromossa.

Il Corriere dello Sport scrive:

E sì, l’Inter alla settima vittoria di fila e la Juventus alla terza, ma solo applausi e riflettori sono per il Napoli Women che cala il tris alla Ternana. E va bene che le umbre sono in una stagione disastrata, ma nulla toglie alle azzurre che viceversa sono in stato di grazia: terza vittoria consecutiva, quarto posto, alle spalle delle big three Roma, Inter e Juventus, e quell’insostenibile profumo di Europa, che si spera non ubriachi e semmai stimoli l’impresa. La testa e i muscoli del campionato sono già proiettati alla prossima giornata, in cui la vetta della classifica potrebbe subire qualche smottamento se Napoli e Lazio manterranno questo orgoglio di sfascia-pronostici: una va in casa Roma, l’altra in casa Juventus.