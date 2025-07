Italia che peccato, il Portogallo si salva negli ultimi minuti

Occasione sprecata per l’Italia di Soncin. Con una vittoria nella giornata odierna i quarti potevano essere già conquistati con addirittura mire sul passaggio da prime. La Spagna avrà dalla sua la forza di poter anche pareggiare per arrivare prima anche se conoscendo il modus operandi spagnolo per certo non si accontenteranno di un pareggio.

Al gol di Girelli al settantesimo minuto risponde Gomes negli ultimi minuti che inchioda il risultato sull’1-1 nella splendida cornice di Ginevra. Prima del gol le italiane erano già andate vicino al gol ma la traversa aveva negato il vantaggio a Salvai.

Altra partita molto tesa come quella con il Belgio, e per poco non chiusa, ma il vento è ancora a favore delle azzurre. Il team guidato dalla capitana Girelli può anche perdere e vedere se la differenza reti le possa premiare lo stesso. Ultimo match contro le furie rosse che sarà tra quattro giorni a Berna e l’Italia ha ancora il proprio destino tra le mani.

Considerando la qualificazione in ballo potrebbe di nuovo non esserci possibilità di turnover che Soncin vuole effettuare contro il Portogallo nella giornata di oggi, Girelli e co chiamate agli straordinari verso un risultato che manca da troppi anni