L’Europeo di calcio femminile è un successo in Svizzera, boom di tesseramenti

L’europeo di Calcio femminile è stato un successo per la Svizzera e per il movimento di calcio femminile. Lo riporta Srf Attualmente, oltre 46.000 calciatrici in Svizzera sono tesserate dalla Federazione Svizzera di Football. Si tratta di 4.500 in più rispetto a novembre 2023 (41.500) e di quasi il 60% in più rispetto al 2020 (29.000). Anche il numero di allenatrici (2.800), arbitri (150) e dirigenti (400) ha raggiunto un nuovo record.

Record tesserate in Svizzera nel calcio femminile

La SFV vede l’EURO 2020 di quest’estate come il motivo principale di questo aumento, così come vari progetti per promuovere il calcio femminile. Il presidente Peter Knäbel ha spiegato in un comunicato stampa: “Questi massimi storici sono per noi motivazione e spinta a perseverare sul percorso di sviluppo che abbiamo intrapreso”. Anche Marion Daube, direttrice del calcio femminile, si è detta soddisfatta: “Queste cifre record dimostrano che abbiamo intrapreso la strada giusta per promuovere in modo sostenibile il calcio femminile”. I progetti per rafforzare lo sport di base e promuovere i giovani talenti proseguiranno per ottenere ulteriori incrementi nei prossimi anni.

La soddisfazione dell’Uefa

Anche l’Uefa ha certificato che Women’s EURO 2025 è stato l’Europeo femminile con più spettatori di sempre. “Il successo è dovuto all’atmosfera che si è creata negli stadi ma anche nelle città, nelle fan zone con le marce dei tifosi. Questo risultato e questo entusiasmo sono figli di numerosi fattori. Le prestazioni della Svizzera in primis, e poi per il buon livello di calcio giocato, il fatto che ogni stadio fosse praticamente tutto esaurito e per la facilità di muoversi in città e trovare zone dedicate all’Europeo. Tutto è andato proprio come avevamo sognato” le parole di Doris Keller, direttrice UEFA Women’s Euro 2025

